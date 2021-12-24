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MHP'li ilçe Başkanı belediye işçisini feci şekilde dövdü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, birlikte masada oturduğu Alanya Belediyesinde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir'in boğazını sıkarak yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken Özdemir, olayın ardından kendisine işten istifa etmesi için baskı yapıldığını öne sürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 06:15
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MHP'li ilçe Başkanı belediye işçisini feci şekilde dövdü

ANTALYA'nın MHP'li Alanya Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri biriminde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından feci şekilde dövüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken Özdemir, Türkdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özdemir, olayı şöyle anlattı:

- Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in kardeşi Rıdvan Yücel'in bekarlığa veda partisi için Kestel Yüceller Petrol karşısındaki belediye tenis kortunun yanında belediyeye ait sandalye ve masaları taşıdık.

- Bekarlığa veda partisi yapıldı. Parti görüntüleri Av. Hüsnü Sert'in eline geçmiş. Hüsnü Sert, Twitter üzerinden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i suçlayacak şekilde paylaşımda bulunmuş.

- Yücel, olaydan beni sorumlu tutmuş ki MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kurum müdürüm Hüseyin Doğan'ı arayarak beni yanına çağırdı. Mustafa Türkdoğan, odasına girdim beni sorgulamaya başladı.

- Bana, 'Neden böyle yaptın?' dedi. Kendisine bunu yapan kişinin ben olmadığımı söyledim, ikna olmadı. Bana istifa etmem için baskı kurdu. Beni Türk Telekom'a götürdü. Telefon kayıtlarını istedik ama veremeyeceklerini söylediler.

- Müşteri hizmetleriyle görüştüm 12 saat içinde göndereceklerini mail olarak attılar. Daha sonra beni oradan alıp bir oto ekspertiz şirketine götürdüler. Yol boyunca telefonumu incelediler.

- Mustafa Türkdoğan, orada benim boğazımı sıktı, kafama ve sol şakak bölgeme yumruklar attı. Beni tekrar parti binasına götürdü. Ben oradan ayrılırken, 'Seninle görüşeceğiz' dedi.

"Korkudan hastaneye gidemedim"

Olaydan çok etkilendiğini ve korkudan hastaneye gidemediğini söyleyen Özdemir, "Hastaneye gidemediğim için fotoğraf çektim. Savcılığı gidip şikayetçi oldum. Daha sonra baskıya dayanamadığım için işimden istifa etmek zorunda kaldım. Babamı 7 ay önce kaybettim, kanser hastası annem ve iki yetim yeğenime bakıyorum. Şu an işsizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi eve kapattım" diye konuştu.

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