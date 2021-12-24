Mancium Token ve oyun teknolojisinde çalışmalar

" Blockhain teknolojilerindeki çözüm odaklı yaklaşımlar içerisinde, insanı merkeze alan avantaj da yer alıyor. Bununla beraber Blokchain teknolojilerinde Mancium Token kripto para birimi, takas yapabilme özelliği ile sunulmaktadır. Konu ile ilgili detaylı son dakika haberler yazımızda yer verilmiştir.

Mancium Token Kripto Para Dikkat Topladı

Haber kategorisinde Mancium Token kripto para biriminin dikkat toplamasından dolayı, kripto para piyasasında aynı zamanda çeşitli oyunlarda rekabet ortamı oluşmaktadır.

" Rekabet ortamı oyun geliştiricilerinin her geçen gün daha fazla artış göstermesinden de, kaynaklanıyor. Burada sunulan birçok avantaj mevcuttur. Bunlar insanı merkezi almak, sınırsız işlemler ve fon gibi avantajlardır.

İnsanı Merkeze Alan Avantaj Nedir ?

İnsanı merkeze alan avantaj, daha net bir şekilde tanımlamak gerekirse merkezi bulunmayan blok zincir teknolojilerine sahip yapılardır. Oyun içerisindeki oyuncuların sahip olabileceği yapılarda denilebilir.

" Merkeziyetçi sistemlerde dezavantajı ise kolay hacklenebilir olması, güvenlik zafiyetinin ise bu konuda düşük bulunmasından kaynaklanıyor. Haberler, Merkezi olmayan sistemlerde bu dezavantajlar, ortadan kaldırılır.