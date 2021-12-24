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Stokçuluk bitiyor fiyatlar iniyor

Doların artacağı hesabıyla stokçuluk yapan bazı üretici ve toptancılar, kurdaki düşüş trendi devam edince mallarını depolardan çıkarmak zorunda kaldı. Dün marketlerdeki yağ, süt, süt ürünleri, un, zeytin gibi temel gıda ürünlerinde %10 ila 30 arası indirimler vardı. İndirimlerin tüm sektörlere yayılarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 24 Aralık 2021 06:50
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Stokçuluk bitiyor fiyatlar iniyor

20 Aralık manifestosuyla döviz fiyatları çakıldı. Türk lirasını güçlendirme adımı sonrası 18 TL seviyelerindeki dolar dün 10 TL'ye kadar geriledi. Piyasadaki bu olumlu tablo sonrası, indirim haberleri peş peşe gelmeye başladı. Tarım Kredi marketleri dövizdeki düşüşü ilk yansıtan şirketlerden biri oldu.

ZİNCİR MARKETLER HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin iki büyük market zinciri ürünlerinde indirime başladı. Özellikle yağ, süt ve süt ürünleri, un, salça, çay, zeytin gibi temel gıda maddelerinde yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar varan indirimlere gitti.

İstanbul'da gıda toptancılarının kalbi Mega Center'da da indirim havası vardı. Toptancılar, döviz kurundaki düşüşle birlikte stokçuluk eğiliminin düştüğünü aktardı.

Fiyatlarda indirimlere gittiklerini aktaran toptancılar, yağ fiyatlarının en az yüzde 13 oranında ucuzladığını belirtti. Yağ toptancıları, "Son dönemde yağın paleti 600 TL'ye kadar çıkmıştı 520 TL'ye düştü. Dolar burada sabit kalacak fabrikalar yeni fiyat belirleyecek. İndirimler iki haftaya kadar daha da artar. Önceden piyasaya güven olmadığı için herkes kendince önlem alıp stok yapmıştı" ifadelerini kullandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ

Süt ürünleri toptancıları ise kur düşüşüyle ilgili şunları kaydetti:

"Ambalaj ürünlerine hemen yansır. Eldekileri tüketmemiz lazım. Ne kadar sürede tükeneceğinin ön görüsünü yapamıyoruz. Ürün olarak aynı stoktayız. Haftalık ve aylık aldığımız ürünler var. Fabrikalardan aylık aldıklarımızı bir ay sonra haftalığı bir haftaya öğrenebileceğiz."

STOKÇULUKTA AZALMA VAR

Vatandaşlar için büyük bir moral olduğunu belirten Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, "Belirsizlik vardı bu nedenle insanlar marketlere hücum ediyordu. Ürünü döviz müthiş derecede yükseltmişti. Onun için doların düşmesi piyasada olumlu bir etki yarattı. İnsanlar artık raflara koşmuyorlar. Stokçulukta azaldı. Fiyatlar aşağıya iniyor. İlk günden bunun tesirini bekleyemeyiz. Ama 2 hafta sonra etkisini çok net bir şekilde göreceğiz. Raflara yansıması 20 günü bulur. Çünkü insanların ellerinde önceden aldıkları ürünler var. Serbest piyasa ekonomisinden dolayı marketler yarışa girerek fiyat düşürmeye başlayacaklar. Aşağıya doğru ciddi bir eğilim var. 10-15 gün içerisinde bunun yansımasını göreceğiz. Müthiş bir doping oldu. İnsanlar önünü görmeye başladılar. Doların bundan sonra gitmeyeceğini gördüler. Elindekileri eritmeye çalışacaklar. Olumlu bir yanı var" dedi.

Unda yüzde 27, yağda yüzde 11

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, başta temel gıda maddeleri olmak üzere fiyatları yüzde 30 oranında düşürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullandı.

TARIM KREDİ MARKETLERİ ÖNCÜ OLDU

Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık" dedi. Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."

Kasaplar, doların düşmesiyle birlikte beyaz ve kırmızı et fiyatlarının da düşmesini bekliyor. Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, döviz kurunda yaşanan büyük düşüşün ardından tavuk fiyatlarında da indirim beklediklerini ifade etti.

Hayvancılık için çok önemli

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Kurdaki gerilemenin karma yem fiyatlarına yüzde 5-13 indirim olarak yansıması bekleniyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, "Kura bağlı olarak ithal ham madde maliyetlerinde bir miktar düşüş gerçekleşmiştir ve bu düşüş yem çeşidine bağlı olarak, karma yem fiyatlarına da yüzde 5 ile 13 arasında bir indirim olarak yansıyacaktır. Ülkemizde döviz kurunun stabil hale gelmesi ve istikrarlı bir piyasa oluşması sektörümüz ve dolayısıyla hayvancılık açısından son derece önemlidir." dedi.

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