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Bu model Ali amcaları koruyacak!

Devrim niteliğinde bir ürün olan "Kur Korumalı TL Hesap"ın sahiplenmesi çok önemli bir konudur. Çünkü kur artsa da düşse de bu model Ali amcanın, kıt kanaat geçinip biriktirdiği 100 bin lirasını koruyacak. Böylece kişilerin dövize olan talebi azalacak ve kur saldırıları da minimum seviyeye inecek

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 07:26
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Bu model Ali amcaları koruyacak!

Devrim niteliğinde bir ürün olan "Kur Korumalı TL Hesap"ın sahiplenmesi çok önemli bir konudur. Çünkü kur artsa da düşse de bu model Ali amcanın, kıt kanaat geçinip biriktirdiği 100 bin lirasını koruyacak. Böylece kişilerin dövize olan talebi azalacak ve kur saldırıları da minimum seviyeye inecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde bankalar devrim niteliğindeki bu ürünü hemen uygulanmaya almalı ve bu ürün için tüm ulusal medya kuruluşlarında reklam kampanyaları ile desteklenmelidir. İnsanlara bu ürünü doğru bir şekilde ve zamanında tanıtabilirsek alınan kararın uygulanması da çok önemli olacaktır. Peki bu sisteme niye ihtiyaç duyuldu kısaca ona bakalım.

100 BİN LİRASI NE OLACAK?

Örneğin Ali amcanın hesabında, çalışırken kıt kanaat geçinip dişinden tırnağından arttırıp, yemeyip biriktirdiği kendisinin ve ailesinin güvence parası olan 100.000 TL'si olsun. Ali amca her zaman birikimini ülkesinin para birimi ile yapıyor ve bu birikimi bir bankada hesapta (kar payı/vadeli) tutuyordu.

Kasım ayı başında döviz kuru 10 TL'nin altında idi ve Ali amca bankadaki parası ile 10.000 dolar satın alabiliyordu. Dolar kurunda yaşanan artış sırasında Ali amca gittiği her yerde; kahvede, markette, pazarda, eş dost sohbetlerinde paramız pul oldu, satın alım gücümüz eridi bitti, eskiden 100,000 TL ile bir araba alabiliyordum artık bu paranın iki katı bir fiyatla ancak araba alabilirim gibi sözler duymaya başladı. İlk başlarda çok kulak asmadı bu sözlere nasılsa bir hükümetimiz var bu artışı durdurur, kur tekrar eski seviyesine düşer dedi. Ama her geçen gün bu kur artmaya devam etti. Söylentiler de internette ve fısıltı gazetesi aracılığıyla giderek daha fazla arttı.

Önce "dolar kuru 13 TL olacak" dendi. Aradan birkaç gün geçince kur 13 TL oldu. "Dolar kuru 15 TL olacak" dendi, birkaç gün geçince kur 15 TL oldu.

KUR 22 LİRAYA ÇIKACAK SÖYLENTİSİ

Bu kez de "dolar kuru 16-17 TL olacak" dendi ve kur söylenen rakama çıktı. Televizyonlarda, gazetelerde, internette adının önünde profesör veya ekonomist yazan bir sürü insan "kur şu rakama çıkacak" diyor çok geçmeden kur dedikleri rakama ulaşıyordu. Ali amcanın iyice morali bozulmaya başladı. Tüm söylentiler doğru çıkıyordu. Ali amca bu kez "kur 22 TL olacak" rakamını duyunca panik halde koşup 100.000 TL'si ile 17 TL'den 5.880 dolar aldı.

VATANDAŞI 8 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Bu anlattığım hikaye gibi yüzlerce, binlerce hikaye var. 10-17 Aralık tarihleri arasında bankalardaki gerçek kişi döviz mevduatlarında 8 milyar dolarlık bir artış olmuş, diğer bir ifade ile insanlar korkutulup dolar kuru 17-18 TL'lerden 8 milyar dolar almalarına neden olunmuştu. Bu insanların bugünkü zararını düşünebiliyor musunuz?

Bir daha insanların bu şekilde kandırılıp zarara uğratılmaması için kur korumalı TL hesap ürünü geliştirildi. Öncelikle sistem nasıl çalışıyor onu anlatalım.

ALİ AMCA HER ŞEKİLDE KAZANACAK

Örneğimizden gidersek bugün 100.000 TL'si olan Ali amca yıllık yüzde 16'lık gelir ile bankaya parasını döviz korumalı TL hesabına yatırdı. Kur arttığı zaman bir panik yaşamayacak. "Nasılsa kur artışı benim bankadan alacağım kardan fazla olursa mesela kur 12 TL'den 15 TL'ye çıkarsa Hazine bana aradaki farkı garanti ediyor niye panik olup dolar alayım ki" diye düşünecek ve herhangi bir dolar alımı yapmayacak. Şayet döviz korumalı TL hesap ürününü kullanmayıp kur 12 TL iken 8.333 dolar alırsa ve 3 ay sonra dolar kuru 11 TL'ye düşerse parası 91,663 TL'ye düşecek. Ama döviz korumalı TL hesapta 104.000 TL'ye yükselecektir.

Peki kur 13 TL'ye yükselirse ne olur? Ali amcanın parasının TL karşılığı kadar dolar alsaydı 8,333 doları 108,329 TL değere ulaşırdı. Ali amca yıllık yüzde 16'lık bir kazanç ile bankaya parasını döviz korumalı TL hesabına yatırdığı zaman da 3 ay sonra bankadan 4.000 TL kazanır, Hazine de 4.329 TL aradaki farkı öder ve Ali amcanın bir zararı olmazdı. Yani kur artsa da düşse de döviz korumalı TL hesabı Ali amcayı koruyor, ama dövizde kur düşüşü olursa Ali amca zarar eder.

KUR SALDIRILARI DA AZALIR

Gerçek kişilerin dövize olan talebi azalırsa zaten cari fazla verecek olan Türkiye ekonomisinde önümüzdeki yıllar kur atakları ve artışları da minimum seviyeye inecektir. Kur artışlarının önlenmesi, enflasyonun düşmesi ve uzun süreli sağlıklı bir ekonomik büyüme için bu ürünün sahiplenilmesi hayati bir önem arz ediyor.

Ahmet Kerem Yıldız

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