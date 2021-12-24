Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi

Gaziantep'te 4 yaşındaki kızı Pitbull saldırısında ağır yaralanan Hüseyin Ateş, Türkiye gazetesine konuştu. Görevli olarak çalıştığı binanın sakinlerine ait Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki kızı Asiye'nin ağır bir ameliyat geçirdiğini söyleyen acılı baba, "Doktorlar kritik süreçte olduğumuzu söyledi. Bu köpekleri sokakta gezdirmek yasak. Onlar yasağı çiğnediler. Bizim hayatımızı kararttılar. En yüksek cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, "Hayati tehlikesi sürüyor. Kafasında, yüz bölgesinde ve beyin bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuş. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcut. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Gaziantepte, iki "#pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor. Vali Gül: Kamuoyunda ailemize sanki baskı yapıldığı, baskı altında tutulduğuyla ilgili bir çok şey yazılıyor ama...

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Ateş çifti, kısırlık tedavisi için hastane hastane dolaştı. Tedavi için 300 bin lira borçlanıp Asiye'ye kavuştular. Şimdi göz bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor.

BİNADAN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETMİŞLER

Olay sonrası gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden Zeynep Can, Zeliha Can ve Mustafa Yiğit, "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Süheyla Kurçak ve Mustafa Elibol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitenin güvenlik görevlisi A.Ç ise savcılıktan serbest kaldı. Baba Hüseyin Ateş'in davacı olmaması aksi durumda binadan çıkarılmakla tehdit edildiği öğrenildi. Köpek sahiplerinin tehdit yanında para teklifinde bulunduğu da kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü tutuklanan ve adli kontrolle serbest kalan 5 şüpheliye 30'ar bin lira para cezası kesti.

Gazetemiz, Ateş ailesinin 4 yaşındaki Aslı'nın doğumu için infertilite tedavisi gördüğü ve 300 bin TL harcadığı bilgisine ulaştı. Yakınları baba Ateş'in bu parayı borç olarak aldığı bilgisini paylaştı.

SOKAKTA GEZDİRİLEMEZ

Konuyla ilgili açıklama yapan, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully gibi yasaklı ırkları beselemek ve sokakta dolaştırmak suç teşkil ediyor. Bu cins köpeklere mikroçip takılması ve kısırlaştırılması gerekiyor. Belirtilen cinsler kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamaz, insanların yoğun yaşadığı ortamlar ve çocuk oyun alanları ve parklara sokulamaz" dedi.

Yılmaz Bilgen