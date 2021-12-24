Özel bankalar da TL'ye dönüş için kapıyı açtı: Katılım büyüyor

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına geçiş yaygınlaşıyor. Kamu bankalarının 1000 lira alt limit hesap açarak öncülük ettiği TL'ye dönüş hareketliliğinden yararlanmak isteyen özel bankalar da sisteme dahil olmaya başladı. Bazı özel bankalar kamu bankalarında olduğu gibi 1000 lira ve üstü paraya hesap açmaya başladığını duyurdu.

BAŞLADIK, BAŞLIYORUZ

İş Bankası, Denizbank, Finansbank, Fibabank, Odeabank ve Şekerbank dün itibariyle kur korumalı TL vadeli hesabı açmak isteyen müşterilerin talebini karşılamaya başladı.

Akbank, Alternatifbank, Citibank, HSBC, ING Bank, QNB Finansbank'ın da aralarında olduğu özel bankalarda, işlemlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili kesin bir tarih vermemekle birlikte sisteme geçiş çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HENÜZ NETLİK YOK

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Yapı Kredi'nin, şimdilik TL'ye destek çalışması kapsamında geliştirilen 'kur korumalı TL vadeli mevduat' hesabı netlik kazanmadı. Koç Grubu'nun hakim ortağı olduğu bankanın yeni yatırım aracı ürünle ilgili şimdilik bir çalışması olmadığı öğrenildi.

HEM YENİ MÜŞTERİ HEM DAHA FAZLA MEVDUAT

Dövizden çıkış yapmak isteyen bireysel yatırımcıların talebini yerine getiren bankalar, hem yeni müşteri kazanıyor hem de mevduat toplama yarışında bir adım öne çıkıyor. Bu nedenle kamu ve özel bankaların rekabetine sahne olan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açma konusunda eline çabuk tutan bankalarda yer yer müşteri yoğunluğu oluştu.

LİMİT KRİTERİ DE FARKLILAŞIYOR

Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında ilk üçte yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, bin TL ve üstü bütün miktarlar için hesap açarken, bazı bankalar da bu limiti daha yukarılarda tutuyor. Alt limit Garanti Bankası'nda 300 bin TL, Burganbank'ta 100 bin TL, Odeabank'ta 50 bin TL, Bank Mellat'ta ise 20 bin lira olması dikkat çekti.

"KUR SAATİ"İ BEKLEYEN DE VAR

Bazı bankaların kur korumalı TL vadeli mevduatı hesabını açmaya çalışan müşterileri saat 11.00'dan sonra talebini yerine getirmeye çalışması dikkat çekti. Bu saatten önce işlem yapmayan bankaların gerekçesi ise Merkez Bankası'nın gösterge kurunu hergün saat 11.00'da duyurması.

Dolar 10,25'e kadar geriledi

Hükümetin devreye aldığı TL'ye destek uygulamalarının etkisiyle dolardaki kayıplar artarak sürüyor. Pazartesi günkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 18,45 zirvesinden düşüşe başlayan dolar dün 10,25'e kadar geriledi. Bu seviye 16 Kasım'dan bu yana en düşük rakam olarak kayıtlara geçerken, dolardaki değer kaybı son güç günde yüzde 44'ü aştı. Pazartesi günü 20 TL'yi aşan avro ise dün 11,6339 seviyesine kadar geriledi. Avrodaki üç günlük değer kaybı yüzde 40'ın üzerinde oldu. Sayfamız matbaaya gönderildiğinde kapanış seviyesine göre dolar/TL 11,25 seviyesinde, avro/TL ise 12,79 seviyesindeydi.

Katılım bankaları işlemlere başladı

Katılım Bankaları da kur korumalı TL vadeli mevduatı hesabını açmaya başladı. Danışma Kurulunun çalışmalarını tamamlanmasının ardından hesap açmaya ilk olarak Ziraat Katılım başladı.

Ziraat Katılım, 250 TL ve üstü bütün miktarlarda hesap açacağını duyurdu. Katılım bankaları, kurlardaki hareketlilik karşısında tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştığı öğrenildi. Faizsiz sistemiyle çalışan Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım Emlak Katılım'ın da çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu ifade edildi.

KATILIM'DA ALT LİMİT 250 TL

Kamu bankalarının 1000 lira alt limit hesap açarak öncülük ettiği TL'ye dönüş hareketinden yararlanmak isteyen özel bankalar da sisteme dahil olmaya başladı. TL'ye destekte katılım büyüyor. İş Bankası, Denizbank, Finansbank, Fibabank, Odeabank ve Şekerbank da dün itibariyle kur korumalı TL hesabı açmak isteyen müşterilerin talebini kabul etmeye başladı.