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Altın fiyatları 2022'de artacak mı?

Altın fiyatları haziran ayından bu yana yatay bir model benimsemiş görünüyor. 2022'de ise fiyatlara yön verebilecek çokça senaryodan bahsediliyor. Başrolünde Fed'in olduğu senaryoların yardımcı rollerini Omicron ve jeopolitik riskler üstleniyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 24 Aralık 2021 08:24
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Altın fiyatları 2022'de artacak mı?

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre;

Bu yıl küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik ons altını 2020'deki yüksek seviyelerinden geri çekilmeye zorladı fakat pandemi öncesi seviyelerinin üzerinde kalmasını sağladı. Yine de enflasyona rağmen beklenen düzeyde artmayan ons altın, ne yöne gideceği bilmecesinin çözülemediği bir yıl geçirdi. Sarı metalin gelecek yıla ilişkin görünümü ise birçok faktöre bağlı. Gelecek yıl beklenen daha yüksek faiz oranları, yükselen tahvil getirileri ve daha güçlü dolar ortamı sarı metal için baskı unsuru olabilir. Öte yandan, jeopolitik riskler ve COVID-19'un yeniden canlanması güvenli liman alımlarını tetikleyerek altının cazibesini artırabilir.

Ons altın son günlerde kritik bir eşik olarak görülen 1.790 dolar seviyesine yakın hareket ediyor. 1.790 doların üzerine çıkılması durumunda 1.815 dolara kadar hareket alanı bulunuyor ancak yılın son günlerinde anlamlı bir fiyat hareketi yaşanması beklenmiyor. 2022'de ise fiyatlara yön verebilecek çokça senaryodan bahsediliyor. Senaryoların başrolünde ise Fed var. Altın fiyatları haziran ayından bu yana daha yatay bir model benimsemiş görünüyor. ABD'nin para politikasının seyrine göre olumlu senaryoda, altın için önemli bir yukarı yönlü hedef fiyat 1.950 dolar. Bununla birlikte, doların kalıcı gücü ve faiz oranlarında artış eğilimi göz önüne alındığında, 2022'ye doğru aşağı yönlü riskler fiyat beklentisini 1.680 dolarlık bölgeye çekebilir.

Hisse senetlerinde rotasyon değerli metallere girişi artırabilir

Ons altın için olumlu tarafta yer alan Metalla Royalty direktörü E.B. Tucker, Kitco News'a yaptığı açıklamada, 2022'de spekülatif paranın piyasalardan çekilebileceğini söylüyor. 2022'de rotasyon yaşanacağını ve paranın hisse senedi piyasalarından çıkacağını öngören analist, sermayenin değerli metallere yönelmesini bekliyor. Celsius Network CEO'su Alex Mashinsky de 2022'in gerek Omicron gerekse Fed'in parasal sıkılaştırma şansının artmasından kaynaklanan yüksek oynaklık yılı olacağını düşünüyor. "Önemli olan, hangi ekonomik senaryonun en muhtemel olduğuna bakmak ve buna göre hareket etmek" diyen Mashinsky, "Enflasyon kontrolden çıktığı için oynaklık varsa altın ve Bitcoin güvenli varlıklar haline gelecektir. Ancak, tek haneli enflasyonumuz varsa ve Fed bununla mücadele ediyorsa, o zaman tüm varlıklar gerçekten değer kaybedecek" diyerek ekliyor: "Ancak tam tersi Fed enflasyonun bir sorun olmadığına karar verirse ve daha uzun süre dayanabilirlerse, o zaman tüm varlık fiyatları artacaktır. Bu yüzden, burada birkaç senaryomuz var dikkatli bir şekilde izlemeliyiz" ifadelerini kullanıyor.

Jeopolitik riskler ve COVID-19 altını kurtarabilir

Jeopolitik gerilimler genellikle küresel piyasaları korkutabilir, riskten kaçınma hissini tetikleyebilir ve güvenli liman talebini artırabilir. Altın, son zamanlarda jeopolitik gerilimlere karşı biraz tepkisiz olsa da, 2022'de daha olumsuz hal alabilecek birkaç kalıcı tehlike var. Örneğin birçok coğrafyada askeri gerilim tırmanıyor. Rusya, Ukrayna sınırına asker konuşlandırıyor. Bu arada Çin, Tayvan yakınlarındaki askeri güçlerini artırıyor, ABD ve İran, Tahran'ın nükleer programı konusundaki müzakerelerinde ortak bir zemin bulamıyor gibi görünüyor. Virüs cephesinde, Omicron varyantının ortaya çıkması, pandeminin bitmekten çok uzak olduğunu gösterdi. Mevcut aşıların Omicron'a veya gelecekteki diğer varyantlara karşı etkisiz olduğu kanıtlanırsa, küresel ekonomik toparlanma raydan çıkabilir. Bu nedenle, hükümetler 2022'de yeni kısıtlamalar getirirse, riskten kaçınma yeniden yükselecek ve altının güvenli liman cazibesini artırabilir.

Fed politikası altın için kritik

Uzmanlara göre 2022'de ise altın fiyatının en önemli itici güçlerinden biri Fed politikası ve bunun başta ABD doları üzerindeki etkisi olacak. ABD iş piyasası 2021'de oldukça güçlü bir şekilde toparlanırken ve artan enflasyon politika yapıcıları rahatsız etmeye devam ederken, Fed politikanın daha hızlı normalleştirme yoluna girdi ve agresif bir faiz artırımına işaret etti. Fed'in bu hamlesi , euro ve yen gibi nispeten daha gevşek para politikalarına bağlı para birimlerine kıyasla doları daha çekici hale getirebilir. Altın çoğunlukla dolar cinsinden işlem gördüğünden, yükselen dolar diğer para birimlerinin satın alma gücünü azaltabilir ve kıymetli metale talebi azaltabilir.

Reel getiriler destek mi köstek mi?

2021'de yatırımcıların odağını ABD'de Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetlere (TIPS) kaydırmaları nedeniyle altın, enflasyondan korunma aracı rolünden yararlanmayı başaramadı. Sarı metalin aksine, TIPS yalnızca artan enflasyona karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enflasyon yükseldikçe artan bir kupon ödemesi yapıyor. Önümüzdeki yıl merkez bankalarının devlet tahvili getirilerini artıracak olan faiz artırımına gidebilir. Fed'in faiz oranlarını artırması ve enflasyonun hız kesmesi halinde, reel getiriler pozitif bölgeye geçebilir. Pozitif veya en azından artan reel getiriler altın talebine gölge düşürebilir.

'Altın stratejik önemde'

Dünya Altın Konseyi son raporunda altının portföylerde stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. 1971 yılından bu yana altının hisse senedi piyasalarıyla başa baş gittiği, tahvil piyasalarından ise daha iyi performans gösterdiği belirtilen raporda, son 20 yılda altının birçok varlık sınıfından daha iyi performans gösterdiği de vurgulanıyor. Rapora göre, son 20 yılda altına küresel yatırımcı talebi yıllık ortalama yüzde 15 artış gösterdi.

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