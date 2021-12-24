Ekmeğe yeni zam göründü

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Ekmek fiyatları üzerindeki zam baskısına çare aranırken yeni dönem buğday üretim maliyetlerinin olağanüstü arttığı haberi geldi. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı Hacı Ömer Güler, bu yıl 1.75 liraya üretilen bir kilo buğdayın maliyetinin yüzde 100'den fazla artarak 3.5 liranın üzerine çıktığını söyledi. Başkan Güler, tarımsal üretim maliyetlerinin dünya genelinde yükseldiğini, ancak Türkiye'de kurun da etkisiyle maliyet artışının dünya fiyatlarının çok üzerine çıktığını bildirdi. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl 2.25 lira açıkladığı buğday taban alım fiyatının gelecek yıl 5 liranın üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Güler, maliyet artışının aynı şekilde ekmek fiyatlarına yansımaması içinse dünya fiyatı artı destek ödemesi formülünü önerdi.

BASKIYI HAFİFLETİR

Güler, buğdaya dünya fiyatlarından alım fiyatı açıklanıp ilave maliyetlerin destekler yoluyla çiftçiye ödenmesi halinde ekmek üzerine gelecek yeni zam baskılarının hafifleyebileceğini söyledi.

Üretim yüzde 10 düşer

TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler, yüksek zamlar nedeniyle çiftçilerin gübre kullanımını azalttığına veya hiç kullanmadığına, verimi yüzde 25 artıran sertifikalı tohum yerine düşük verimli tohum kullanıldığına işaret etti. Güler, bu nedenle buğday üretiminde yüzde 10, yani 1.7 milyon tonun üzerinde rekolte düşüşü beklendiğini bildirdi. "Herkes mısır ekiyor. Mısır hayvanı doyurur ama insanı doyurmaz" uyarısı yapan Güler, nakit sıkıntısı yaşayan çiftçinin bu yıl 2.25- 2.50 liradan sattığı buğdayı aracıların depoda bekletip 5 liradan piya-saya sürdüğünü belirtti.