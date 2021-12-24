Apple'dan dolar indirimi! İşte yeni iPhone fiyatları

Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
Bakan Nebati'den memur ve emeklilere 'zam' açıklaması
Bakan Nebati'den memur ve emeklilere 'zam' açıklaması
Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti
Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti
Türkiye'de 2021 böyle geçti
Türkiye'de 2021 böyle geçti
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Gram altın 650 TL sınırına kadar geriledi
Gram altın 650 TL sınırına kadar geriledi
Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak
Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak
'100/2000 YÖK Doktora Bursu' bahar dönemi başvuruları başladı
'100/2000 YÖK Doktora Bursu' bahar dönemi başvuruları başladı
İş-Kur, 45 bin kişiyi sınavsız işe alan İBB için neden harekete geçmiyor?
İş-Kur, 45 bin kişiyi sınavsız işe alan İBB için neden harekete geçmiyor?
Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
'Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar MB elindeki araçları kullanacak'
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
TURKOVAC'da ilk 150 bin doz aşı sevk edildi
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
Pitbull cinsi 2 köpeğin çocuğa saldırısına soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Apple'dan dolar indirimi! İşte yeni iPhone fiyatları

Gelen son dakika haberine göre döviz kurundaki düşüşün ardından Apple, Türkiye'de sattığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatları düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 08:59
Yazdır
Apple'dan dolar indirimi! İşte yeni iPhone fiyatları

Kasım ayının başından beri dolar kurunun yüzde 72 artış göstermesiyle geçen ay ve geçen hafta Türkiye fiyatlarında iki kez artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesinin ardından indirim yaptı.

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zam ile iPhone 13'ü 19bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu bu ürünün yani iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

İndirim kararı sonrası iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.

iPhone 13 Pro, ilk zamla 15 bin 999 TL'den 19 bin 999 TL'ye, geçen hafta yapılan zam ile 28 bin 999 TL olmuştu.

İndirim kararı sonrası Apple M1 - 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro - 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

Geçen zamla birlikte 359 TL'ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.

iPADOS 16'YI ALAMAYACAK iPAD MODELLERİNİ DE SIRALADILAR

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Mancium Token ve oyun teknolojisinde çalışmalar
Mancium Token ve oyun teknolojisinde çalışmalar
2021'in en popüler siteleri belli oldu!
2021'in en popüler siteleri belli oldu!
Türkiye'de çocukların yüzde 82,7'si internet kullanıyor
Türkiye'de çocukların yüzde 82,7'si internet kullanıyor
Dünyada ilk, Ankara'da geliştirildi, kıtalar ötesinden talep alıyor
Dünyada ilk, Ankara'da geliştirildi, kıtalar ötesinden talep alıyor
TOGG yeni logosuyla ilk defa görüntülendi
TOGG yeni logosuyla ilk defa görüntülendi
118 ülke kapsama alanında
118 ülke kapsama alanında

Bu Habere Tepkiniz

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Kadroya atanan öğretmene sürekli görev yolluğu verilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni bir statüye atanan davacının, ilk atamasında, yolluk ve harcırahlarına ilişkin talep ettiği mali haklarının ödenmesine 6245 sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince imkan bulunmadığına hükmetti.
İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

Öğretmenlerin emekliliğine ilişkin önemli ayrıntılar!
Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 22 ila 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya?nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.