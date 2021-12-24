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Yeni alındıktan sonra 21 yıl küflü garajda kalan otomobil yola çıkarıldı

Ankara'da 21 yıl küflü garajda kalan 2000 model Toyota Corolla ilk kez trafiğe çıktı. İlk sahibi İzzet Bey, 4 ay bindikten ölünce ailesi arabayı garaja çekiyor. Torun Ali Bey, "20 senelik evliyim, 17 yaşında oğlum var. İkisinin de arabadan haberi yoktu." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 09:06
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Yeni alındıktan sonra 21 yıl küflü garajda kalan otomobil yola çıkarıldı

Şaşırtıcı araba hikayeleriyle öne çıkan Etem Sayın'ın 'Sekiz Silindir' adlı Youtube kanalı, bu kez 3162 kilometredeki 2000 model Toyota Corolla'nın hikayesine yer verdi.

"Kilometre cimrileri" serisi hazırlayan otomobil tutkunu Etem Sayın, örümceklerin bile fosilleştiği kapalı garajda tam 21 yatan 1.4 Corolla'yı Türkiye ile tanıştırdı.

Dedesinin aldığı benzinle çalıştı 21 yıl sonra lastikleri değişen, detaylı temizlikten geçen, ilk bakımları yapılan hatta kendi deposundaki ilk benziniyle çalışan ve muayeneden temiz bir şekilde geçen 3162 kilometredeki Corolla'yı yolda görenler gözlerini ondan ayıramıyor.

Kanalın takipçisi olan Ali Bey, garajın bulunduğu binanın yıkılıp yeniden yapılacağı için arabayı mecburen çıkarma gereği duydukları için Etem Sayın ile irtibata geçiyor. Peki aracın hikayesinde neler var? Onu da Ali Bey anlatıyor:

4 ay biniyor vefat ediyor

"Rahmetli dedemin aracı. Kurbağa gözlü olanından vardı. 2000 yılında satın almıştı. Daha sonra onu servise götürüyor. Showroomda bunu görüyor. Rengini çok beğeniyor. Öyle olunca 'bunu alayım' diyor. Yeşil sevdası vardı rahmetlinin. Tercih ettikten sonra 4 ay biniyor, vefat ediyor.

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"O yıldan beri hiç ellemedik"

Duygusal olarak yaklaştık. En son bıraktığı yerde kalsın. Kimse ellemesin kimse dokunmasın. O yıldan beri hiç ellemedik. Ne sigortası yapıldı ne muayeneye girdi.

Aynı bıraktığı şekilde otoparka parkettiği şekilde bıraktık biz. Daha da giderdi de bu. Binanın yıkılma olayı var. Yıkılıp yeniden yapılacak. Öyle olunca garajdan çıkarmamız gerekti aracı.

Eşi ve oğlunun dahi haberi yok

20 senelik evliyim, 17 yaşında oğlum var. İkisinin de arabadan haberi yok. Son 10 sene unuttuk gibi bir şey oldu. Bina yıkılma şeyi çıkınca kafama dank etti garajda bir şey vardı bizim. Durup durmadığını bile kontrol etmedik. Üzerine su mu aktı paslandı mı hiç bakmadık bile."

Talip olan galericinin planı

Hikayesini duyanlar Corolla'ya sahip olmak için sıraya çoktan girdiler bile. Ancak aracın sahibinin kesinlikle satma niyeti yok. Aracın sahibi Ali bey, bir talipli ile olan diyaloğunu anlattı:

"Araba çok popüler oldu. Israrla telefonla irtibata geçti. Anormal rakam önerdi. Niye böyle bir rakam telaffuz ediyorsun dedim. O da dedi ki 'ben galericiyim. Bu arabayı almakla yapacağım reklam ona vereceğim paranın kat kat fazlası dedi. Milyonlar da versem ne TRT'nin haberlerine ne de ajanslarına ne internet haberlerine çıkamam, Youtube'da fenomen olamam. Bütün Türkiye beni konuşur' dedi."

Yine bir başka talipliden bahseden Ali Bey, "Arçelik bayisi olduğumuz için tanıyan da çok var bizi. Müşteri geldi oturdu, kalkmıyor 'satacaksın bana' diyor. Alttan girdi üstten çıktı. Satılık bir şey değil. 21 sene beklemişim satmamışım bu saatten sonra niye satayım. Satmak gibi niyetimiz yok." diyor.

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Yine kapalı yerde muhafaza edecek

Alındıktan 3-5 gün sonra bindiğini belirten Ali Bey, 21 yıl sonra ilk kez bindiğini ifade etti. Birkaç bin kilometre daha binip, sonra kapalı bir yere bırakacaklarını sözlerine ekliyor.

Örümcekler bile fosilleşmiş

Aracı garajdan çıkarırken izlenimlerini aktaran "Sekiz Silindir" kanalı sahibi Etem Sayın, "Örümcek fosilleşmiş. Ben böyle bir şey görmemiştim. Örümcek mumya gibi duruyor, üzeri küflenmiş. Tamamen kapalı olduğu için bir yandan nemlenmiş ama motorun altı pırıl pırıl duruyor. Bazı demir parçalar korozyona uğramış. Onun haricinde aracı çok iyi gördüm. Kokpitte bir küflenme var ama yüzeysel bir şey." dedi.

Muayeneden geçen araçla trafiğe çıkan Sayın, izlenimlerini aktarırken "Bozuk yollardan geçtik araba pamuk gibi. O kadar yıl kendi ağırlığıyla kalmasına rağmen tıkırtı yok ses yok." ifadelerini kullandı.

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