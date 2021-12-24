Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Eklenme : 24 Aralık 2021 09:34
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, iddialara yanıt verdi.
Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.7
Kaynak: Haber 7Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız