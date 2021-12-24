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Kurumlar Vergisi yüzde 1'e düşüyor, müteahhitlere fiyat farkı ödenecek

Yeni TL sistemiyle ilgili yasal düzenleme geliyor. Yeni düzenlemelerle ihracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1'e indirilecek. Bireysel Emeklilik'te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak. Müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle zararı için ek ödeme yetkisi Cumhurbaşkanı'na bırakılacak

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 09:50
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Kurumlar Vergisi yüzde 1'e düşüyor, müteahhitlere fiyat farkı ödenecek

Ekonomide yeni bir sisteme geçildi. Türk parası mevduatların farkını Hazine, döviz farkını ise Merkez Bankası ödeyecek. Bunun altyapısını hazırlamak için AK Parti harekete geçti. Ayrıntıları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Yeni düzenlemelerle ihracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1'e indirilecek. Bireysel Emeklilik'te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak. Müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle zararı için ek ödeme yetkisi Cumhurbaşkanı'na bırakılacak. İşte ayrıntılar...

TL hesabında duranlara kur garantisi var mı?

Dövizini bozdurup Türk lirası vadeli hesaplara geçenlere yapılacak ödemelerle ilgili Merkez Bankası uygulama esaslarına ilişkin tebliği yayınladı. Merkez Bankası yasası buna izin veriyor. Peki TL hesabında olanlar kur garantili koruma hesabından nasıl yararlanacak? Nasıl yararlanacakları konusunda sorun yok. Sadece bankadaki mevduatlarında buna göre tercih yapacaklar. TL hesabında, döviz kurunun seviyesine göre eğer faiz oranı yetersiz kaldıysa ona Hazine'den ödeme yapılması gerekecek. Peki bu nasıl karşılanacak?

Hazine ödemeleri için düzenleme

İşte bu soruya yanıt veren bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bu konuda bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Mustafa Elitaş bir dönem Ticaret Bakanlığı da yaptığı için hem piyasaları hem de hukuki mevzuatı iyi biliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de yasa teklifi için çalışmalara başladı. Elitaş'la konuştum. Kanun teklifini 3-4 Ocak tarihlerinde Meclis'e sunacaklarını açıkladı. TL mevduatları 3,6,9 ve 12 aylık süreyle bankaya yatırılacağı için yasal düzenlemeye ödeme yapılacağı zaman ihtiyaç duyulacak.

Şimdilik 5 madde geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ilk aşamada 5 konuda yasal hazırlıkların başladığını söyledi.

1- Hazine'den yapılacak ödemelerle ilgili düzenleme olacak. Hem kamu bankalarına hem özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemini hazırlanacak.

2- İhracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi yüzde 1'e indirilecek.

3- Bireysel Emeklilik'te devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

4- Kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına yetki veren yasal düzenleme yapılacak.

5- Bizim, gecekonduda oturanla villada oturana doğalgazın tarifesi ayrı olsun diye bildiğimiz kademeli fiyata geçilecek.

Torba yasa mı geliyor?

Bu bir torba yasa ile mi gelecek? Hayır. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Tematik bir yasa çıkaracağız. Kur korumalı TL vadeli mevduatla ilgili ihtiyaç duyulan tüm yasal düzenlemeleri yapacağız" dedi.

KAPAT [X]

Şimdilik 5 madde sıraladım ama ihtiyaca göre artabilecek.

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