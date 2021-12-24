Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,37 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.820,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 1,97 ile turizm oldu.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek. Bugün ayrıca, ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde borsalar Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak.

Analistler, küresel pay piyasalarında Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.