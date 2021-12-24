Sahte içkide bilanço ağırlaştı, toplam 72 ölüm

Sadece İstanbul'da 34 ölüm

İHA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Peş peşe acı haberler

Sahte içkiden Konya'da Hayrettin K. ile Muammer T., Mersin'de Mejnun A. ile Abdullah Ö., Tekirdağ'da Hüseyin Y. ile Ahmet S. ve Eskişehir'de Ali Ç., hayatını kaybetti.

17 şehirde ölüm yaşandı

17 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye çıktı. İstanbul'da 34, Gaziantep ve Antalya'da 6'şar, Çorum, Tekirdağ ve Sivas'ta 5'er, Mersin ve Kahramanmaraş'ta da 4'er kişi sahte içkiden can verdi. Bu 8 ilin dışında, 9 kentte daha sahte içkiden ölümler yaşandı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.