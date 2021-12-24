Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 10:36
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız