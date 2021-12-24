Acun Ilıcalı dünyanın en etkili insanları arasında

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü İngiliz Variety Dergisi tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer almayı başardı.

Ilıcalı, listeye dört yıl üst üste giren tek Türk iş insanı olarak da kendi rekorunu kırdı.

Listede, Amazon'un sahibi; Jeff Bezos, Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.

Ilıcalı son olarak İngiltere'de takımlarından Hull City'yi alma girişimleri sırasında tüm dünyada haber olmuştu.

Hull City'nin taraftarları Ilıcalı'ya mesaj göndermiş ve açtıkları pankartta, "Güzel günler bizi çağırıyor" demişlerdi.