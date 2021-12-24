1979 model aracına 200 bin lira istedi!
Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında ve sadece 74 bin kilometrede olan otomobil görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 11:44
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden yadigar kalan otomobiline gözü gibi bakıyor. 1979 model Renault marka otomobilin koltuğundan, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal. 74 bin kilometrede olan otomobil, görenleri de kendine hayran bırakıyor.
'SAYILI KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Otomobilinin her türlü bakımını yaptırdığını söyleyen Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye'de sayılı olduğunu düşünüyorum. Orijinal 74 bin kilometrede. Bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor. Sadece hafta sonları kullanıyoruz. Birçok teklif geliyor fakat şu an satmayacağım. Satarsam da 200 bin liraya satardım" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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