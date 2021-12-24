Sahte içkiden zehirlenen 38 yaşındaki kadın öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 11:44
Düztepe Mahallesi'nde önceki gün alkol alan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice M, zehirlenme şüphesiyle ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hatice M'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız