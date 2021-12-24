Bacağı kırılan hemşire hastanede 4 gün bekletildi

Trafik kazası geçiren ve bacağı kırılan hemşire ameliyat için gerekli olan tıbbi malzeme bulunamadığı için 9 Eylül Üniversite Hastanesinde dört gün bekletildi, ameliyat yapılamadı.

Balçova'da özel bir poliklinikte çalışan hemşire E.Ş. 18 Aralık 2021'de 23.30 civarında mesaiden çıkıp evine gitmek için otobüs durağına giderken araç çarpması sonucu yaralanmış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılmıştır. Acil serviste doku yaralanması ve tibia fraktürü (alt bacakta diz ile ayak arasında bulunan uzun kemik kırığı) tespit edilerek ortopedi servisine yatış yapılmıştır. Tibia fraktürü nedeniyle operasyon kararı verilen hemşire ameliyat için gerekli olan plak ve vida hastanede bulunamadığından dört gün bekletilmiş ve ameliyat edilememiştir. 22 Aralık 2021 tarihinde başka bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilmiş ve operasyon burada gerçekleşti.

Tıbbi cihaz sektörü, özellikle kamu tıp fakültesi hastanelerinin borçlarını ödememesi, dövizdeki anormal artış, uzun vadeler, Sağlıkta Uygulama Tebliği'nde (SUT) malzeme ve cihaz bedellerinin uzun süredir güncellenmemesi nedeniyle malzeme temin edememektedir. Bu nedenle de kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durma noktasına gelmiş, kardiyovasküler işlemler aksamaya başlamıştır.

Özellikle ortez, protez, kalp pili, kateter, stent, balon gibi ithal edilen her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşanmakta, hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabilmektedirler.

Kaynak: saglikpersoneli.com