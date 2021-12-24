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3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş

İzmir'de yanarak ölen 3 Suriyeliyle ilgili şantiye çalışanlarının verdiği ifadeler de Kemal Korukmaz'ı işaret etti. İşçiler, yangını çıkaran Korukmaz'ın elektriği kestiği için su sondajlanamadığını anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 24 Aralık 2021 12:20
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3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş

Suriyeli 3 inşaat işçisinin yanarak öldüğü İzmir'deki yangına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Tutuklanan zanlı Kemal Korukmaz'ın ifadesinde yangını nasıl çıkardığını anlatmasının ardından, şantiye çalışanlarının da ifadelerine ulaşıldı.

Kemal Korukmaz'ı tanıyan ve dönem dönem şantiyede beraber çalıştıklarını söyleyen işçiler, Korukmaz'ın yangından önce elektrik şalterlerini indirdiğini, su sondajlanamadığı için yangına müdahele edemediklerini söyledi.

"OPERASYON TAMAM"

Aynı firmanın Urla şantiyesinde çalışan R.B., Korukmaz'ın yangından bir gece önce saat 23.00'de şantiyeye geldiğini söyledi: "Sarhoştu. Bana 'Bu Suriyelileri bitireceğiz, hepsini ülkeden temizleyeceğiz' dedi. Ardından 16 Kasım'da saat 05.00'te yine alkollü biçimde şantiyeye geldi. Hastaneden geldiğini söyledi. Sonra da 'Operasyon tamam' dedi. Sabah olunca da Güzelbahçe'deki şantiyede yangın çıktığını öğrendim."

ELEKTRİKLERİ KESTİ

Çalışanlardan A.G. "Yangına müdahale için muslukları açtık. Su akmadı. Tesisat sondajdı, elektrikler kesik olduğu için basmayınca su akmadı. Polis ve itfaiye çalışmaları tamamlayıp ayrıldıktan sonra saat 07.00 gibi Kemal Korukmaz geldi. 'Akşam saatlerinde elektrikler gitti-geldi gibi oldu mu' dedi. Sonra da 'Ben buraya yatmaya gelecektim. Şu an yanıyor olabilirdim' dedi. Elektrikleri Korukmaz'ın kestiğini düşünüyorum" diye ifade verdi.

ŞALTERİ İNDİRDİ

Aynı şantiyede çalışan S.G. "Elektrik gidince kontrol için panoya gittim, şalterin indirildiğini gördüm. Kemal'in indirebileceğinden şüphelendim" diye konuştu. G.Ü. de elektriği Korukmaz'ın kesmiş olabileceğini ifade etti: "Olaydan 6 saat önce Kemal Korukmaz geldi, 'Eşyalarımı almaya geldim' dedi. 15 dakika sonra konteynere gelen iş arkadaşımız S.G., 'Bu deli Kemal geldi, elektrikler gitti. Bu adam ne yapmaya çalışıyor' dedi."

Şahin Şen

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