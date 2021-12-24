Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 109, Kartepe'de 97, Palandöken'de 92, Hakkari'de 80, Hesarek'te 67, Uludağ'da 64, Nemrut'ta 43, Ovacık'ta 35, Ilgaz ve Sarıkamış'ta 34, Ergan'da 33, Murat Dağı'nda 30, Denizli'de 29, Kop ve Erciyes'te 26, Mersivan'da 25, Yıldıztepe'de 23, Konaklı'da 21, Hazarbaba 20, Çambaşı, Davraz ve Elmadağ'da 18, Yıldız Dağı'nda 15, Zigana'da 14, Yalnızçam ve Ladik'te 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2021 En düşük En yüksek Kartepe AB -10 1 Kartalkaya S -20 -7 Palandöken S -19 -13 Nemrut Dağı S -15 -11 Uludağ S -12 -7 Hesarek S -17 -9 Hakkari KY -10 -8 Ergan S -18 -10 Ovacık S -10 -5 Ilgaz S -19 -7 Sarıkamış S -23 -10 Murat Dağı S -13 -7 Erciyes S -21 -10 Yıldıztepe AB -15 -6

(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, AB: Az bulutlu)