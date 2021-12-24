Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalanan iki zanlıdan biri, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 12:24
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında Yeşilyurt ilçesinde FETÖ üyesi olmak suçundan iki şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız