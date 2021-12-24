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Ticaret Bakanlığından marketlere 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 12:51
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Ticaret Bakanlığından marketlere 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, bugün Ankara'daki marketlere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Denetim yapılan marketin Bölge Sorumlusu İsa Baş da kurdaki düşüşü pek çok ürüne yansıttıklarını belirterek, "1 hafta 10 güne düşüş daha net yansır. Tedarikçiden bize ürün indirimli geliyorsa rafa yansıtıyoruz." dedi.

Benli de denetim sırasında etiketlerde ürünün fiyatının hangi gün değiştiği bilgisinin yer almak zorunda olduğuna işaret ederek, tüketicilerin bu tarihe dikkat etmesini önerdi.

- "Fahiş fiyat kanaatine varılan ürünlerin alış faturasını istedik"

Benli, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, özellikle son zamanlarda döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular üzerine Bakanlık tarafından fahiş fiyat denetimleri yaptıklarını belirterek, "Bugün de bu kapsamda bu işletmemizde bir denetim yaptık. Yaptığımız denetim kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Markette, "fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi mevzuatına uyumsuzluk" olup olmadığı yönünde denetim yaptıklarını bildiren Benli, "Yaptığımız denetimde, fahiş fiyat artışı tespit ettiğimiz ürünleri ya da ön incelemede fahiş fiyat kanaatine vardığımız ürünlerin üretici-tedarikçi firma satış faturalarını Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul yaptığımız tespit ve incelemeler sonucunda ve onlara sunduğumuz belge ve bulgularla inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Benli, halihazırda cezanın her bir ürün için en düşük 10 bin 900 lira, en fazla 109 bin lira olarak uygulandığını dile getirerek, "Ancak yeni yıla girince bu ceza oranları yeniden değerleme oranında değişeceği için 2022 yılında bir ürün için en düşük 14 bin 860 lira. En fazla da 143 bin 860 lira ceza uygulanacaktır." dedi.

Vatandaşların haksız fiyat ya da fiyat etiketlerine yönelik başvurularını Bakanlığın Haksız Fiyat Mobil Uygulaması üzerinden, Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden ya da doğrudan ticaret il müdürlüklerine yapabileceklerini belirten Benli, "Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyatlar nedeniyle 81 ticaret il müdürlüğümüzce ülke çapında denetimler yapılmaktadır. Bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

- "Kur indirimi yansıtılmış fiyatlar var"

Benli, bugün gerçekleştirilen denetimde, fiyat etiketlerine ilişkin usulsüzlük tespit etmediklerini dile getirerek, "Fahiş fiyat yönüyle seçtiğimiz ürünlere ilişkin fatura ve bilgi alıp Kurula intikal ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kurdaki indirimin etiketlere yansımasına ilişkin soru üzerine Benli, "Fiyat etiketlerinde dün itibarıyla değişen fiyatlar var, tedarikçi firmadan ya da üretici firmadan bir önceki fiyattan daha düşük fiyatlar geldiği iletildi. Bunu da etiketlerde gördük. İşletmemiz, gelir gelmez bu fiyatları aşağı yönlü yansıtmış. Bu anlamda biz de bunu olumlu görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte tüm ürünler için aynı indirimi bekliyoruz." dedi.

- Bakan Muş uyarmıştı

Ticaret Bakan Muş, konuya ilişkin Twitter hesabından uyarıda bulunarak, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.

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