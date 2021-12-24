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Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp teknisyenini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 12:56
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İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan C.G, önceki gün hamile eşini otomobille Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaya ilk müdahaleyi acil servis önüne sedye çıkaran acil tıp teknisyeni Mücahit Cesur yaptı. C.G, bu sırada eşine fazla yaklaştığını öne sürdüğü Cesur'un yüzüne yumruk attı.

Acil servisteki diğer sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, Cesur'un dudağı yarıldı.

Polis ekiplerince acil serviste gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Mücahit Cesur, gazetecilere, acil servise telaşlı bir şekilde gelen hasta yakınının "Doktor, hemşire yok mu?" diye bağırdığını söyledi.

Hastaya müdahale etmek ve ne olduğuna bakmak için kapının önüne çıktığını belirten Cesur, "Arabanın acil servisin önüne çekildiğini gördüm. Hastayı almak için aracın yanına sedye çektik. Bu sırada hasta yakınına ne şikayeti olduğunu sordum. İlk başta düştüğünü söyledi. Nereden ve nasıl düştüğünün ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Hastayı sedyeyle müşahede alanına almaya çalışırken hasta yakını tekrar bağırmaya devam etti." dedi.

Hasta yakınını sakin olması konusunda uyardığını kaydeden Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakin olmasını söyledim. O esnada çok yakındık birbirimize. Hani böyle burun buruna denebilecek gibiydik. Birden ani bir şekilde vurmaya kalkıştı. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma darbe geldi. Dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Diğer sağlık çalışanları ve güvenlikçi arkadaşlar gelerek uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik ve sonrasında şikayetçi oldum... Fiziksel saldırıya uğramak bizleri derinden yaralıyor. İnşallah bu durum başka arkadaşlarımızın başına gelmez, böyle durumlarla karşılaşmazlar."

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