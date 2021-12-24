Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül futbola başladı!

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Almanya'nın amatör takımı FC Obergrombach'ta futbol oynamaya başladı.

Maçtaki o anları amatör kameralara işte böyle yansıdı.

Taha Akgül: "Televizyondan izlediğim zaman oynadıkları futbol yüzünden eleştiriyordum futbolcuları. Ancak futbol saha içerisinde, profesyonelde çok farklı. Fena da oynamadım, sadece bir maçta penaltıya sebebiyet verdim. Orada çok üzülmüştüm, gereksiz bir hareket yaptım. Ama Allah'tan o maçı da kazandık, yoksa ihale bana kalacaktı. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Sporun her türlüsünü, hepsini seviyorum ama futbolu her zaman söylüyorum, bende yeri ayrı. Biz antrenmanlar öncesi ter atmak için genelde futbol oynarız. Güreşçilerin de yeteneği vardır çünkü kas grupları güçlü olduğu için beynin ayaklara hükmetmesi güreşçilerde gayet iyi ve yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum" dedi.