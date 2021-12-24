Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı
Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 13:45
Sinop'ta 2 gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 263 köy yolu ulaşıma kapandı.
Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız