Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Uşak'ta yapımı devam eden 729 konutluk projenin 2022 sonunda tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TOKİ Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yapımına devam edilen projenin konut belirleme kurası, Merkez Spor Salonu'nda çekildi.

Kura çekimine katılan Ömer Bulut, yaptığı konuşmada, biten ve devam eden projelerle Uşak'a 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen Tabakhane Projesi'ni hayata geçirerek modern bir kent merkezi inşa ettiklerini hatırlatan Bulut, sosyal konut kapsamında da kentte toplam 5 bin 372 konut yaptıklarını anlattı.

Bu konutlardan 4 bin 291'inin vatandaşlara teslim edildiğini kaydeden Bulut, Karahallı'da 352 konut ve bugün kurası çekilen 729 konut ile toplamda 1081 konutun inşaatlarının devam ettiğini dile getirdi.

Eşme ilçesine inşa edilecek 157 konutla ilgili ihale sürecinin başladığını, yapımı devam eden Eşme Hükümet Konağı'nın ağustos ayında hizmete alınmasının planlandığını aktaran Bulut, kent merkezinde yapılacak Millet Bahçesi için de ihalenin tamamlandığını, proje alanı içindeki okul binalarını restore ettiklerini ifade etti.

Bulut, Karaağaç Mahallesi'ndeki 729 konutu bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 507 adet 2+1, 222 adet 3+1 konut bulunmaktadır. Hak sahibi vatandaşlarımız konutlarını sabit taksit veya memur maaşı oranına göre temin edebileceklerdir. Konutların teslimi için 36 ay belirlenmekle birlikte inşallah çok daha kısa bir süre içerisinde, 2022'nin sonu itibarıyla bu konutları teslim etmiş olacağız. Konutların ailelerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konutların bulunduğu bölgeye Anıttepe TOKİ Konutları isminin verileceğini duyuran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kura çekimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.