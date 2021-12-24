'Bu kadar hizmeti kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına yakışmaz'

'Merkez Bankasının rezervi 115 milyar doların üzerinde'
'Merkez Bankasının rezervi 115 milyar doların üzerinde'
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
Bakan Nebati'den memur ve emeklilere 'zam' açıklaması
Bakan Nebati'den memur ve emeklilere 'zam' açıklaması
Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti
Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti
Türkiye'de 2021 böyle geçti
Türkiye'de 2021 böyle geçti
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
'Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak görüştü' iddialarına yalanlama
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Öğrenci evlerinin internet ve doğal gazını belediye karşılayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Bu kadar hizmeti kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına yakışmaz'

"Kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, yolları kısaltacak, trafik güvenliğini artıracak, saymakla bitmeyecek çok büyük, dev eserler Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri sürecinde kazandırıldı. Bunlar artarak devam edecektir"- "Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım"- "Şunu açıkça söylemek istiyorum; muhalefet etmek demek vatanına milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var ama son 19 yıldır bu memleket için yapılmış bu kadar hizmeti hor görmek, kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına hiçbir zaman yakışmaz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 13:55
Yazdır
'Bu kadar hizmeti kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına yakışmaz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kara, demir ve hava yollarında vatandaşın yaşam kalitesini yükseltecek, yolları kısaltacak, trafik güvenliğini artıracak, saymakla bitmeyecek dev eserlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde ülkeye kazandırıldığını, bunların artarak devam edeceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Karabük Valiliğini ziyaretinde, Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, diğer protokol üyeleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, daha sonra Vali Gürel'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret eden Karaismailoğlu, il binasında partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaçlarına göre proje ürettiklerini ve bunları kente kazandırma telaşında olduklarını söyledi.

- "Uzayda, kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız"

Karaismailoğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'de hayal edilemeyen pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayarak, bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta Türksat 5B uydusunun uzaya gönderildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Neredeyse 2021 yılını bir uyduyla açtık, uyduyla kapatıyoruz. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Anavatan, Mavi Vatan ve uzay vatan... Artık Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Her zaman söylediğimiz gibi uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ayrıca 2023 yılında uzaya fırlatacağımız Türksat 6A uydusuyla da uzayda, kendi uydusuyla temsil edilmiş dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bunun gibi kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, yolları kısaltacak, trafik güvenliğini artıracak, saymakla bitmeyecek çok büyük, dev eserler Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri sürecinde kazandırıldı. Bunlar artarak devam edecektir." dedi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 500 kilometreye ulaştığını, bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82'ye varan azalma yaşandığını belirterek, bu sayede her yıl 12 bin can kaybının önüne geçildiğini ifade etti.

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve zaman tasarrufu elde edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, çevrenin korunması açısından yapılan yolların önemli olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, altyapı açığını son 19 yılda yapılan çalışmalarla büyük ölçüde kapattıklarını belirterek, "Artık bundan sonra gelecek nesiller yol, köprü, kavşak, hava limanı ve hava yollarını ya da demir yollarını düşünmeyecek. Artık bundan sonra teknolojiyle uğraşacaklar, inovasyonla uğraşacak gençlerimiz bu güçlü altyapı sayesinde. Bölgenin ulaşımında erişilebilirliğini ne kadar kolay, kaliteli ve güvenli sağlarsanız o bölgenin gelişmişliği de o denli artıyor. Bunların hepsi artarak devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, sorumluluklarının bilinciyle son 19 yıldır yaşanan gelişmelerin üzerine daha fazlasını koymak için daha çok çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle muhalefet partilerinde bazı beklentilerin oluşmaya başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şunu açıkça söylemek istiyorum; muhalefet etmek demek vatanına milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var ama son 19 yıldır bu memleket için yapılmış bu kadar hizmeti hor görmek, kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına hiçbir zaman yakışmaz. Bunun altını çiziyorum; Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım."

KAPAT [X]

Karaismailoğlu, 19 yıldır Türkiye'deki büyük dönüşümü bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, "Yaptığımız sırf ulaştırma altyapıları sayesinde ülkemizde yılda 13,4 milyar dolarlık tasarruf sağlamıştır. Bunlar çok kıymetli değerler. Belki bu tartışmalar birkaç yıl sonra kaybolacak ama bu yapılan projeler yüzyıllar boyu bu memlekete hizmet edecek. Bu tartışmaların hepsi unutulacak önümüzdeki yıllarda ama Çanakkale Köprüsü 100 yılın üzerinde kullanılacaktır. Osmangazi Köprüsü yüzyıllar boyu hizmet edecektir. Bu otobanlar, yollar, demir yolları, hepsi bu vatan için, bu millet için. Bunlar bu ülkenin kıymeti, değeridir. Bunları gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. O yüzden biz haksız eleştirilere aldırmadan vatanımıza, milletimize nasıl hizmet edeceğiz onun çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve vizyonunun getirdiği yeniliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Teşkilatlar, partimizin, hükümetimizin kılcal damarlarıdır. Siz bunları bütün evlere girerek, bütün yaptığımız hizmetleri, yapılacak hizmetleri ve artık dünyaya yön veren bir ülkeyi bütün vatandaşlarımıza anlatıp 2023'e güçlü bir şekilde aktardıktan sonra artık Türkiye'yi kimse tutamayacak. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'ni artık bütün dünya görecektir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, son iki yılda Kovid-19 salgını sürecinin dünyadaki bütün dengeleri sarstığını ama Türkiye'nin bundan bütün tedbirlerini alarak daha güçlü şekilde çıktığını ve çıkmaya da devam ettiğini belirterek, "Biz 2019 yılından sonra 2020 yılında bu Kovid-19 salgın sürecine rağmen yatırımlarımızın yüzde 50 daha fazlasını yaptık. 2021'de aynı şekilde artarak devam ediyor." dedi.

Yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "2023 bizleri bekliyor. Hep beraber güçlü bir şekilde bunu atlattıktan sonra artık yine milletimize, vatanımıza hizmet yolunda hep beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Adem Kar ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, ardından esnafı ziyaret etti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İnternetten 'indirimli ürün' dolandırıcılığına 281 yıla kadar hapis istendi
İnternetten 'indirimli ürün' dolandırıcılığına 281 yıla kadar hapis istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle görüşme
Adana'da biyolojik çeşitliliği tahrip eden kişiye rekor ceza
Adana'da biyolojik çeşitliliği tahrip eden kişiye rekor ceza
Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı
3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş
3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim

Bu Habere Tepkiniz

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın karlı çıkın
https://www.sigortam.net/trafik-sigortasi-teklifi?utm_source=memurlarnet-dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=001-100-02
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?
20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori
Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya?nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.