Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, DHA'ya yaptığı açıklamada, TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Özer, mesleki eğitimin, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirerek, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki teknik eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bir taraftan mesleki teknik ve Anadolu liselerindeki niteliği artırırken ve sektörle iş birliklerini güçlendirirken diğer taraftan özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki kapasiteyi artırmaya da büyük önem veriyoruz. Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin haftada 1 gün okula gittikleri 4 gün iş ortamında eğitim aldıkları ve Almanya'daki dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı'' dedi.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜCRETLERİNDE İYİLEŞME

TBMM'de kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısına ilişkin detayları da açıklayan Özer, ''4 yıllık eğitimi boyunca mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimiz aylık asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyorlar. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın da grup konuşmasında açıkladığı gibi 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle iki önemli iyileştirme sağlandı. Bunların biri mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin her ay almış oldukları asgari ücretin 3'te 1'ini artık devlet üzerine aldı. Yani işveren üzerindeki yükü kaldırmış oldu. Dolayısıyla işveren için mesleki eğitim merkezlerinden işletmelerine öğrenci almaları ve onların eğitimine katkıda bulunmaları çok cazip hale geldi. Diğer taraftan 3'üncü yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz de 4'üncü yıla yani son sınıfa devam ederken artık asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilecekler. Asgari ücrette bu sene yapılan iyileştirmeyi göz önüne aldığınızda yani 4 bin 250 liralık bir orandan bahsettiğimiz zaman kalfalığa 2 bin 125 TL civarı bir ücret ve lise birden itibaren mesleki eğitime devam eden öğrencilerimiz de 1400 TL civarında bir ücret almış olacaklar'' diye konuştu.

'İŞVERENİN MAZERETİ ORTADAN KALKACAK'

Yeni düzenlemenin mesleki eğitim merkezlerini öğrenci ve işveren açısından daha cazip hale getireceğini vurgulayan Bakan Özer, ''Bunun en büyük özelliği şu; mesleki eğitim merkezlerine kaydolabilmek için yaş sınırlaması yok, ortaokul mezunu olmak yeterli. Dolayısıyla Türkiye'deki şikayet edilen genç işsizlik oranlarının azaltılmasında mesleki eğitim merkezleri çok aktif olacak. Artık işverenin de 'Aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti ortadan kalkmış olacak çünkü mesleki eğitim merkezi üzerindeki eğitimde işveren üzerinde hiçbir maddi yük olmayacak, devlet tamamını üstlenmiş olacak'' dedi.

2021'DE 1441 PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM VE MARKA TESCİLİ

Bakan Özer, fikri mülkiyetin, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında çok kritik işleve sahip olduğunu söyleyerek, ''Sadece fikri mülkiyetin haklarının tescili değil, aynı zamanda bunların ticarileşmesi ve ekonominin de katma değeri yüksek olan sektörlere doğru kayması bir ülkenin gelişmişliği anlamında da çok kritik öneme sahip. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak aslında yüksek öğretimde olması gereken fikri mülkiyet ile ilgili kapasiteyi temel eğitimde, ortaöğretimde geliştirmek için çok önemli adımlar attık. Öncelikle mesleki teknik eğitimi başlattık. Çünkü mesleki teknik eğitimin patentten, faydalı tasarımdan marka tesciline kadar birçok ürünü üretebilme kapasitesi var. Bu kapasiteyi harekete geçirdik" diye konuştu.

Bakan Özer, bu kapasiteyi sadece mesleki teknik eğitim ile ilgili sınırlamadıklarını belirterek, "Aynı zamanda bilim sanat merkezlerine ayırdık. Bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim aldığı, yeteneklerini geliştirdikleri bir okul dışı eğitim birimidir. Buradaki yetenekli öğrencilerimizin de bu alana yönelmelerini sağlamak için bilim sanat merkezlerinde Türkiye Patent ve Marka Kurumu'nun da desteği ile eğitimler düzenledik. Öğretmen ve öğrencilerimizin bu alana doğru yönelmesi ile ilgili önemli adımlar attık. İnanılmaz bir performans ortaya çıktı. 2021 yılında 753 patent, faydalı model ve marka tescilini hedeflerken, 1 yıl bitmeden bin 441 tane ürünün tescilini almış olduk. Bu hakikaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda orta öğretim seviyesindeki bu alanla ilgili ne kadar büyük bir kapasitenin olduğunu da göstermiş oldu'' dedi.

'KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK'

Bakan Özer, 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi kapsamında yıl sonuna kadar tüm okullarda kütüphane oluşturulacağını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1,5 ayda 13 bin 500 okula yeni kütüphane yapıldığını duyurduğunu söyledi. Projenin, Emine Erdoğan'ın himayesinde 26 Ekim'de başladığını hatırlatan Özer, 31 Aralık itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde kütüphanesiz okulun kalmayacağını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Özer, ''Okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde tüm okullarımızın mümkün olduğu kadar aynı imkanlara sahip olması anlamına geliyor. Tüm okullarda kütüphane olması bu eşitlik ve imkan farklılıklarını azaltmak için çok önemli bir adım. Okullarda öğrencilerimizin kitapla kitap dünyasıyla hemhal olması, boş vakitlerinde o kütüphaneden yararlanması ve kitabın okulun kalbi olması ve bu kalbin tüm okullarda atması çok kıymetli bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu gibi 1,5 ay içerisinde 13 bin 500 okula yeni kütüphane yapıldı. İnşallah bu ay sonu itibarıyla da tamamlanmış olacak. Bundan sonra kütüphanelerin içeriğini kitap ve dijital içerik açısından zenginleştirmeyle ilgili adımlar atacağız. Kütüphane gündemimizden hiç düşmeyecek" dedi.