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Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek

Ara buluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 14:19
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Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek

Kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce mülk sahipleriyle kiracıların ara bulucuya başvurmaları dava şartı haline getirilecek.

Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan ara buluculuğun kapsamının Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde genişletilmesi gündeme geldi.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan ara buluculuğun kira uyuşmazlıklarında da uygulanması planlanıyor.

Üzerinde çalışılan yeni uygulama kapsamında kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline getirilecek.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Ara buluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

- Ara buluculukta başarı oranları artıyor

Ara buluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 487 bin 377 dosyadan 1 milyon 715 bin 864'ünde anlaşma sağlandı. Başarı oranının yüzde 69 olduğu ara buluculuk sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklar çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda, "Önümüzdeki dönemde bazı başlıklarda ara buluculuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Bu konuda da kirayla ilgili bahsetmek isterim, kira uyuşmazlıklarının da ara buluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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