'Merkez Bankasının rezervi 115 milyar doların üzerinde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz, göreve geldiğimizde IMF'e olan borç 23.5 milyar dolardı. Ve biz bu borcumuzu yine Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek, kapattık. Şu anda IMF'e borcumuz olmadığımız gibi, onlarla bir kontağımız da yok.

MERKEZ BANKASI REZERVİ AÇIKLAMASI

Başbakanlığım dönemimde Nisan 2013'te Merkez Bankamızın döviz rezervi 135 milyar dolar. Sonra tabi bir iniş yaşandı ve en düşük nokta ise Eylül 2020'de 83 milyar dolar. En düşüğü bu. Daha sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanma ile beraber, hamdolsun tekrar bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerinde. Çok daha iyi bir konuma da gelecek.