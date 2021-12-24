Gündemin en dikkat çeken haberleri

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2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış

Bugün Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor. Zamla birlikte ek ödemeler de artacak

İkinci el fiyatlarında indirim oranı netleşti:

23 Aralık tarihli haberde Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert düşüş yaşandı. Bu düşüş öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım: Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık". Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11'e, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak"

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım: Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık". Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11'e, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak"

21 Aralık tarihinde: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.

Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.