Başkentte altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altına kaldı
Ankara Keçiören'de belediyenin yol çalışması sırasında toprak kaydı. 1 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 16:09
Ankara'da bir işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kaldı.
Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.
Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Devam eden kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız