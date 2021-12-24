Başkentte altyapı çalışması sırasında bir işçi göçük altına kaldı

Ankara'da bir işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kaldı.

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.

Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Devam eden kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.