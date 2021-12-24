Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki düşüşle ilgili, "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında bir araya geldi.
İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Dövizdeki düşüş sürecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Erdoğan "Dövizdeki düşüş sürecek mi?" sorusuna "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım" cevabını verdi.
Kur stabilizasyonunun önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatcıyı, sanayiciyi korkutmamalıyız" dedi.
"Kripto para düzenlemesini bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz"
Erdoğan, kripto para düzenlemesiyle ilgili de şu bilgiyi verdi:
"Geç kalamayız, bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız