Görme engelli müzik tutkunu öğretmen koro kurdu

Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Zekeriya Öz dahil 770 teröristin mal varlığı donduruldu
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
Uzman jandarma ve erbaşlardan sınavla astsubay alınacak
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
6 ilde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
'Memura 300 TL olarak yansıyacak' haberi gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Görme engelli müzik tutkunu öğretmen koro kurdu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukluğundan beri müzikle ilgilenen görme engelli İbrahim Uysal, müzik öğretmenliği yaptığı sırada tanıştığı müzik tutkunlarını koroda buluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 17:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Doğuştan görme engelli Uysal'ın müziğe ilgisi, ilkokul öğretmeni tarafından fark edildi. 3'üncü sınıftayken okul korosuna dahil edilen Uysal, yine öğretmeninin yönlendirmesiyle müzikle daha fazla vakit geçirmeye başladı.

Babasının aldığı kasetleri dinleyerek türküleri ezberleyen ve seslendiren Uysal, müzik alanında eğitim almak için özel yetenekle öğrenci kabul eden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Mezuniyetin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Gaziantep'teki okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra görevine Nizip ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden Uysal, müzik aracılığıyla daha fazla insana ulaşmaya çalışıyor.

Sanat aşıklarını kurduğu koroda bir araya getiren Uysal, Türk Halk Müziği Korusu'nun şefliğini de yürütüyor.

İbrahim Uysal, AA muhabirine, çocukluğundan beri müzikle ilgilendiğini ve bu yeteneğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Çocukken babasından sürekli sanatçıların kasetlerini almasını istediğini anlatan Uysal, "Babam 'Oğlum yine mi kaset, aldıklarımı dinle' derdi. Hepsini dinliyor, ezberliyordum ve daha farklı müzikler, enstrümanlar dinlemek istiyordum. Sabahları ezberlediğim türküleri söylemeye başlar, annemi, babamı türkülerle uyandırırdım." dedi.

Görme engelli müzik öğretmeni Nuri Boztaş'tan eğitim almaya başladığını belirten Uysal, Gaziantep Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmeni sayesinde korolarda görev aldığını, enstrümanlar çaldığını ifade etti.

- "Çoğunluğu öğretmen arkadaşlardan oluşan bir koro"

Uysal, üniversitede de Türk Halk Müziği korosunda görev aldığını aktararak şöyle devam etti:

"Okullarda müzik öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra şimdi burada görevime devam ediyorum. Halk Eğitim Merkezinde öğrencilere dersler verirken yeteneği olan çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirmeye çalışıyorum. Müzik adına bir şeyler yapabilmek için 2019 yılında Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde Türk Halk Müziği koromuzu oluşturduk. Çoğunluğu öğretmen arkadaşlardan oluşan bir koro ve ilk konserimizi de o yıl içinde verdik. Salgın nedeniyle çalışmalarımıza ara vermiştik ama yeniden çalışmalara başladık. Konserimiz halkımız tarafından çok beğenildi, takdir edildi. Bu koroyu yönetmek benim için çok ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü müzik yapmak isteyen insanlara bu fırsatı tanıyoruz. Ben de buna vesile olmaktan çok mutluyum."

Müziğin hayatının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Uysal, "Müzik benim yaşam kaynağım, yaşama tutunabileceğim en önemli yaşama biçimim. Ben tek başına sahneye çıkmaktansa koromla müzik yapmaktan daha fazla haz duyuyor, mutlu oluyorum." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Vali Aydoğdu'dan öğrencisini döven öğretmen ile ilgili açıklama
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Derste fenalaşan edebiyat öğretmeni hayatını kaybetti
Öğretmenler, öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Öğretmenler, öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor
Ali öğretmen evinde ölü bulundu
Ali öğretmen evinde ölü bulundu
Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor
Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor
Öğrencilere okulu sevdirmek için derse palyaço kıyafetiyle giriyor
Öğrencilere okulu sevdirmek için derse palyaço kıyafetiyle giriyor

Bu Habere Tepkiniz

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın

Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın

https://www.sigortam.net/trafik-sigortasi-teklifi?utm_source=memurlarnet-dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=001-100-02
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya?nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.