Dünyada bir ilk: Hem otobüs hem tren olabilen ulaşım aracı

Dünyanın ilk çift kullanımlı ulaşım aracı hizmete giriyor.

Hem karayolunda hem de demir yolunda çalışan araç, Japonya'da hizmet vermeye başlıyor.

Çift kullanımlı araç, asfalt üzerindeyken kauçuk lastikler üzerinde çalışıyor. Aktarma istasyonuna vardığında çelik tekerlekler aracın altından raylara iniyor.

Otobüs 15 saniyede bir tren vagonuna dönüşüyor ve 21 yolcu kapasitesine sahip.

3 araç kullanıma açılacak

Demir yolunda saatte 60 kilometre, karada ise saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

İlk aşamada üç araç kullanıma açılacak.

50 kilometrelik hattın 10 kilometrelik kısmını raylarının üzerinde kat edecek.

Çift kullanımlı aracın özellikle nüfusu yaşlanan kırsal alanlarda tercih edilmesi planlanıyor. Ayrıca doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da çift kullanımlı araçlardan faydalanılması öngörülüyor.