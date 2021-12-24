Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kaybettirdi?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Otoda denklem değişti: 100 bin TL'ye varan indirimler geldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27, altının gram satış fiyatı yüzde 28,87, dolar/TL yüzde 29,00, avro/TL yüzde 29,89 değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 18:59
Yazdır
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.726,32, en yüksek 2.149,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,27 azalarak 1.891,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4.481,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.537,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.095,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 29,00 değer kaybederek 11,6980 liraya, avro da yüzde 29,89 azalarak 13,0370 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 9,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 13,80 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,27 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya ne dedi?
Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya ne dedi?
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı

Bu Habere Tepkiniz

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?
Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
https://www.sigortam.net/trafik-sigortasi-teklifi?utm_source=memurlarnet-dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=001-100-02
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar
Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?
20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori
Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya?nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.