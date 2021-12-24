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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Terör örgütü iltisaklıları belediyeye doldurdu' sözlerine yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular' sözlerine yanıt geldi. İmamoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Aralık 2021 19:19
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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Terör örgütü iltisaklıları belediyeye doldurdu' sözlerine yanıt

İYİ Parti İstanbul Kongre Merkezi'nde İYİ Kalkınma Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" ifadelerine de yanıt verdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI ALDATILIYOR"

Terör örgütü iltisaklı 45 bin kişinin belediyeye alındığı iddialarına değinen İmamoğlu, "İBB Meclisi'nde grup başkanvekili '45 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı '33 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı '45 bin kişi' diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı." diye konuştu.

"15 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI" İDDİASINA YANIT

15 kişinin İBB'den çıkartıldığı iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, "15 bin kişi işten çıkarıldı deniyor. Bunu da söyleyeceğim; emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3 bin 792, mevsimlik işler nedeniyle ayrılanların sayısı 3 bin 3 bin 449 kişi, kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi, iş akdini feshettiğimiz sayısı 3 bin 400 kişi, bunun da 1600'ü iki seçim arası alınmış." ifadelerini kullandı.

"TEMİZ KAĞIDINI ALIP İŞE BAŞLIYOR BU İNSANLAR"

İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'na yazı yazdım, '500 terörist kimdir, biz de bilelim' diye. Devletin kurumlarından 'temiz' kağıdı alıp işe başlıyor bu insanlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bilgi kaynağını düzeltsin." dedi.

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