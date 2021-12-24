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THY'den 'maaş zammı' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ndeki ücret zamları konusunda anlaşılmasına ilişkin, "Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel hava yolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yollarını daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Maaş zamlarının ailemiz için hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 19:38
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THY'den 'maaş zammı' açıklaması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak ifade edilen Kovid-19 salgınını tüm çalışanları ile birlik içinde yöneten THY'nin, yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2022 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin ücret zamları maddesinde anlaşma sağladığı belirtildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında varılan anlaşma kapsamında THY çalışanlarının 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 60 oranında maaş zammı alacağı aktarılan açıklamada, yüzde 60 seviyesindeki maaş zammının 2021 yılının son 6 aylık enflasyon artış oranının üzerine ilave edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, pandeminin kendileri için karanlık bir tünele girmek gibi olduğunu ancak o tünelin sonundaki ışığı yeniden göreceklerinden ve yollarına daha güçlü bir şekilde devam edeceklerinden emin olduklarını belirtti.

Tüm çalışma arkadaşlarının daha önce olduğu gibi bu devasa krizde de ne denli büyük bir aile olduklarını fedakarlıkları ile kendilerine gösterdiğine dikkati çeken Aycı, "Türk Hava Yollarını hep beraber daha iyiye taşımak için az kazandık ama çok çalıştık. Ailemizin çabası sayesinde pandemide küresel hava yolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. İnanıyorum ki biz bir oldukça güçlenecek, güçlendikçe Türk Hava Yollarını daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Maaş zamlarının ailemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte başta Sayın Başkan Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere ortaklığımızın geleceğini korumak için iş birliği içinde olan Hava-İş Sendikası'na da teşekkür ederim. Birlikte yükselmeye, bayrağımızı gururla taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu günlerin ardından çalışanların refah seviyesini yeniden yükseltecek karara imza atıldığını belirten Aycı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu zorlu süreci, bu kadar hızlı ve güçlü kalarak atlatmamızda büyük pay sahibidir. Zatıalileri gerek ulusal gerekse de uluslararası otoriteler ile temaslarımızda yol gösterici olarak hızlı aksiyon almamızı sağladı. Böylece gökyüzü ile daha hızlı sürede yeniden buluştuk, hızlı yükseldik. Daima yanımızda olan ve bugünkü refah seviyemize ulaşmamıza katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Hava Yolları ailemiz adına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

- Anlaşmanın detayları

Anlaşma kapsamında çalışanlar gösterdikleri fedakarlığın bir karşılığı olarak Toplu İş Sözleşmesi'nin imza tarihinde ikramiyeye esas ücret üzerinden 1 brüt maaş tutarında imza parası ve 8 Ocak 2022'de alınacak maaşlara ek olarak ikramiyeye esas ücret üzerinden bir brüt maaş tutarında prim alacak. Çalışanlara 2022 yılının ikinci altı ayında ise "enflasyon + yüzde 5" oranında zam verilecek.

Detayları zaman içerisinde netleşecek Toplu İş Sözleşmesi, 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Sendika ile anlaşmaya varıldı, THY çalışanlarına yüzde 60 zam
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