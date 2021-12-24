Bakan Pakdemirli: Uzman Eller Projesi'nde 100 bin lira hibe veriyoruz

İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İki banka daha 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesabını devreye aldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Ümit Özdağ paylaştı, TBMM'den bilgisayar açıklaması geldi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Kademeli doğal gaz tarifesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Bakan Özer: İşverenin 'eleman bulamıyorum' mazereti kalmayacak
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
Dayakçı öğretmen suçlamaları kabul etti...Pişmanım, aileden özür diledim
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya ulaştı
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
Bakan Akar'dan askeri personelin özlük hakları hakkında açıklama
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıklandı
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
Kademeli elektrik faturasına nasıl geçilecek? Bakan Dönmez açıkladı
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
MEB'deki işçiler pazar günü işçi çalıştırılabilir mi, kaç lira ödenir?
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
Kur korumalı mevduat faizinde üst sınır belli oldu
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
2022 memur ve emekli maaş maaşlarında yüzde 15.7 artış
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Pitbul sahiplerinden küçük Asiye'nin babasına 'binadan atarız' tehdidi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Pakdemirli: Uzman Eller Projesi'nde 100 bin lira hibe veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Uzman Eller Projesi) 100 bin lira hibe veriyoruz. Bu 100 bin lira hibe, hakikaten zaman oluyor ki baba oğluna vermiyor ama devlet mesleğe başlamak için bu arkadaşlara 100 bin lira hibe veriyor. Bu sene bunu 81 ile yaygınlaştırdık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 19:47
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Uzman Eller Projesi'nde 100 bin lira hibe veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de kırsal kalkınma yatırımlarına Türkiye genelinde 1,3 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirterek, bu yatırımları destekleme programı 2022 başvurularını almaya başladıklarını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında gelir koruma sigortasına değinen Pakdemirli, ABD'deki tarımsal sigortaların yüzde 85'inin gelir koruma üzerine yapıldığını belirtti. Pakdemirli, bu sisteme başta stratejik ürünlerde daha sonra diğer ürünlerde geçmeleri gerektiğini, bunu 2 senedir Konya'da denediklerini, 2023'ten itibaren de tüm ülkeye yayacaklarını anlattı.

Pakdemirli, bunun bir ötesinin de yine gelişmiş ülkelerde kullanılan sözleşmeli üretim olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, bugün Türkiye'de pancarda, patateste, domateste sözleşmeli üretim olduğunu ama bunu yaygınlaştırmanın ve mevzuat eksikliklerini gidermenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarım, orman ve suyun bir araya gelmesiyle çok doğru bir iş yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'de 20 binin üzerinde tarım köyü vardır, 20 binin üzerinde orman köyü vardır. Bunlara farklı stratejilerle gitmemek lazım, tek bir çatı altında toplanması lazımdı tarım ve ormanın." diye konuştu.

Pakdemirli, diğer tarafta da Türkiye'nin artık barajlar konusunda enerji meselesini çözmüş bir ülke olduğunu ancak sulama yatırımları konusunda da hala gideceği mesafe olduğunu kaydetti.

- "Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların sayısı 275, biz üzerine 613 baraj daha ekledik"

Türkiye'de son 20 yılda tarım, orman ve su alanında yapılan çalışmalardan bahseden Pakdemirli, "Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların sayısı 275, biz üzerine 613 baraj daha ekledik. Bu yeterli mi? Belki bunun en az yarısı kadar daha yapmamız gereken iş var, sulama tesisleri var. Son 3 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 72 baraj, 1000 tesis bitirdik." dedi.

Pakdemirli, geçen yıl itibarıyla 126 milyon ton bitkisel üretimle cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye'nin sebzede dünyada dördüncü, meyvede Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada olduğunu dile getirdi.

Hayvancılığın öneminden ve kaydedilen gelişmelerden bahseden Pakdemirli, "Küçükbaşı önemsiyoruz. Bu coğrafyanın küçükbaş coğrafyası olduğuna inanıyorum. Tabii bu talebin de şekillendirdiği bir konu." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Bakanlık olarak son dönemde Zonguldak'ta yaptıkları yatırım ve projelere değinerek "Taleplerin bir kısmını karşılayacak müjdelerin en azından bir kısmını açıklayalım istiyorum. 2022'de 2 milyon lira maliyetle 5 proje, İl Müdürlüğümüzün projeleri bunlar... 120 bin fındık fidanı - yüzde 50 hibeli bunlar - 16 bin ceviz fidanı, 6 bin Trabzon hurması fidanı, 70 bin kilogram hububat tohumu, 30 bin kilogram sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, 2022'de kırsal kalkınma yatırımlarına Türkiye genelinde 1,3 milyar lira bir bütçe ayırdıklarını aktararak kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı 2022 başvurularını almaya başladıklarını kaydetti.

Zonguldak'tan evrakları tam olarak yapılan tüm başvuruları kabul edeceklerini belirten Pakdemirli, altyapı ve ekonomik yatırımlarla ilgili destekleri anlattı.

Çeşitli meslek gruplarına hayata başlamaları için verilen "Uzman Eller Projesi"ne değinen Pakdemirli, "100 bin lira hibe veriyoruz. Bu 100 bin lira hibe, hakikaten zaman oluyor ki baba oğluna vermiyor ama devlet mesleğe başlamak için bu arkadaşlara 100 bin lira hibe veriyor. Bu sene bunu 81 ile yaygınlaştırdık." ifadesini kullandı.

KAPAT [X]

Pakdemirli, Çaycuma'daki tarıma dayalı OSB'nin hayırlı olmasını dileyerek 27,5 milyon liralık bir altyapı yatırımı yaptıklarını, ödenekleri ayarladıklarını ve ihalesinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

- "Orman köylülerimizin milli gelirden aldığı payı artırıyoruz"

Çaycuma'daki tarıma dayalı OSB'nin 1000 vatandaşa istihdam kaynağı olacağını dile getiren Pakdemirli şöyle devam etti:

"Orman konularında da belli hazırlıklar yaptık ve öyle geldik. 14 milyon lira ormancılık yatırımı yapacağız. 500 bin fidan dikiyor ve 2,5 bin fidan Zonguldak'ta üretiyor olacağız. Gökçebey bal ormanını tesis edeceğiz. 150 aileye de 9 milyon lira ORKÖY desteği vereceğiz. ORKÖY desteklerini genelde şehirlerde 2,3 milyon lira sınırında tutuyoruz ama Zonguldak'a burada pozitif bir ayrımcılık yaptık 9 milyon lira ayırdık. Gerekirse daha fazla da ayırırız.

Sosyal ağaçlandırma kapsamında yine okul, cami, hastane vesaire buraları 10 bin fidanla donatıyor olacağız. 2 tıbbi aromatik bahçeyi tesis ediyor olacağız Merkez ve Devrek'te. 12 bin ton defne sürgünü ve odun dışı ürün üretimi ve 30 milyon lira köylümüzün ek gelir elde etmesini sağlayacağız. Ormanların bakım ve işletmesini yapan orman köylülerimizin de milli gelirden aldığı payı artırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu hafta grup toplantısında açıkladı, yüzde 51 zam yaptık. Burada orman köylüsüne ödenecek desteğimiz ve bütçemiz de 2,7 milyardan 4,1 milyara çıktı."

"Zonguldak'a yine 23 proje, 1 milyar lira yatırımla geldim." diyen Pakdemirli, taşkından koruma çalışmaları ve diğer projelerle ilgili detaylı bilgi paylaştı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tarım ve orman sektörünün paydaşlarının bir araya geldiğini belirterek kentin bu alanlardaki sorunlarının çözümü için ortak paydada buluşmaya çalışacaklarını söyledi.

(Bitti)

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Bakan Pakdemirli: 244 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı
Bakan Pakdemirli: 244 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı
Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek
Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
Memur-Sen: Vergi muafiyeti önemli fakat düzenleme yeterli değil
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
'Güvenli internette üyelik başlatma ve sonlandırma tamamen ücretsiz'
Rekabet cezalarına yüzde 36 zam
Rekabet cezalarına yüzde 36 zam

Bu Habere Tepkiniz

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın

Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın

https://www.sigortam.net/trafik-sigortasi-teklifi?utm_source=memurlarnet-dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=001-100-02
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

7 kişilik öğretim görevlisi kadro ilanında sınavlara birer kişi girecek!

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen 9 öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarına göre 7 kadroda yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

AYM'den 'RTE'nin terör örgütü' diyen öğretmenle ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyadaki paylaşımlarında "RTE'nin terör örgütü" ifadeleri nedeniyle naklen atamaya tabi tutulan öğretmenle ilgili olarak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.
20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

20 yıllık hizmet yılını doldurup istifa eden emniyet personeli, nasıl hareket etmelidir?
Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Ticaret Bakanlığında 19 bölge müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya?nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı.