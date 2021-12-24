Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine 1 tutuklama
Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Savcılık bir şüpheliyi tutuklanması, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda bir şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Yaralı 4 kişinin ise tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, gruptan 4 kişi de yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız