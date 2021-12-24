Antalya'da FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 21:11
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haberleşme programı Baylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız