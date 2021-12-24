Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları) Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Aralık 2021 22:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları) Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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