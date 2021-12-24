Erdoğan'dan otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-AHaber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

Otomobil fiyatlarıyla ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobil distrübütörleri yetkili bayilerde denetimler başladı. Tüm yönleriyle devam ediyor. Bunlara gereken cezalar veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi. Stokçularla yönelik cezalara yönelik düzenlemeler meclis genel kurulu aşamasına geldi. Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

'AĞIR YAPTIRIMLAR OLACAK'

"Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımı uygulayacağımızı bilinmesini istiyorum" diyen Erdoğan, "Kur düşerken fiyatları indirmeyenler ağır yaptırımlar olacak. Stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılması için meclisteki çalışmalar tamamlanmak üzere. Stokçuluğa ağır cezalar vereceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Kur ve küresel emtia fiyatlarındaki artışla fahiş fiyat artışı yapmak açıkça fırsatçılıktır. Hep birlikte bizlerde bunun üzerine gideceğiz. Vatandaşım şunu görecek. Devletim benim yanımda, devletim benim cebimde gözü olanlara fırsat vermeyecek" ifadelerini kullandı.