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25 Aralık 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Aralık 2021 01:42
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25 Aralık 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet ECEL görevden alındı

YERİNE

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Eyyüp KARAHAN atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meral ERTAN BULUT atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı

- Bitlis Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürlüğüne Doğan YORULMAZ,

- Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih LİVAOĞLU,

- Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir ÇELEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selçuk ÇEBİ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat İLİKHAN atanmıştır.

KAPAT [X]

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burçkin DAL atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman SAVAŞ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Volkan KOÇ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari 11 Tarım ve Orman Müdürü Vahap ŞİMŞEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ADAK atandı

24 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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