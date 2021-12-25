Hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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