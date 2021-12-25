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Durdurun şu köpek terörünü! Çocuklarımızı koruyalım

Gaziantep Şahinbey'de dört yaşındaki Asiye Ateş'in iki Pitbull tarafından ağır yaralanmasının ardından başıboş köpekler tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar "Can güvenliğimiz yok" diyerek, yasaklı köpeklerin sahiplerinin elinden alınmasını istedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Aralık 2021 07:13
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Durdurun şu köpek terörünü! Çocuklarımızı koruyalım

Sokaklar başıboş köpeklerle dolu. Mahalli yönetimler, hem insanların hem de hayvanların güvenliği için onları barınağa götürmek isteyince 'hayvansever' tepkisine maruz kalıyor. Sadece son bir aydaki köpek saldırılarında onlarca masum çocuk yaralandı, ölümden döndü. Gaziantep'te vahşi iki Pitbull'un parçaladığı Asiye'nin dramı bardağı taşıran son damla oldu.

PİTBULL OKULA DALDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesine 1 Aralık'ta Pitbull girdi. Bu esnada bahçede olan öğrenciler, büyük korku yaşadı. Köpek, panikle etrafa koşturan çocukları görünce üstlerine atladı. Beş öğrenci, köpek tarafından ısırıldı. Öğretmenler hayvanı durdurmak istese de başaramadı. Bunun üzerine yetkililerden yardım talep edildi. Ardından bölgeye Darıca Belediyesine bağlı ekipler gönderildi. Ekipler, köpeği güçlükle durdurabildi. Pitbull, barınağa götürülürken yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan pansuman sonrası liseliler taburcu edildi.

EKMEK ALACAKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İstanbul Esenyurt'ta 25 Kasım akşamı ekmek almaya giden 14 yaşındaki Yıldıray K'yi köpekler kovaladı. Can havliyle kaçan çocuk, inşaat halindeki bir binanın merdiven boşluğuna düştü. Dört metre yüksekten yere başa aşağı çakılan çocuk, ağır yaralandı. Yıldıray K'nin inlemelerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında çatlak, kolunda da kırık tespit edildi.

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİL EZDİ

Konya Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde okuyan Seher Tunç (15), 4 Aralık'ta okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Can havliyle yola atlayan genç kıza otomobil çarptı. Göğüs kafesinde kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralanmalar olan kız, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Tunç "6-7 köpeğin saldırısına uğradım. Hepsinin toplanmasını istiyorum" diye konuştu.

BEBEĞİNİN CANINI ZOR KURTARDI

Antalya Konyaaltı'nda 7 Ekim Perşembe akşamı bir markete dalan Pitbull, bebek arabasındaki 11 aylık Sadrettin'e saldırdı. Hasan Kaçar (33) oğlunu kurtarmak için müdahale edince köpek onu da ısırdı. Baba Kaçar kolu ve bacağından, bebek de yüzü ve kulağından yaralandı. Köpeğin sahibinden şikayetçi olan Hasan Kaçar "Köpek, beni 15-20 metre sürükledi. Oğlumun da yüzünü komple parçaladı. Ne yazık ki o izi ömrü boyunca taşıyacak" dedi.

ENES'İ PARÇALADILAR

Ankara Pursaklar'daki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunda okuyan Enes Koca (12), 30 Kasım günü okuldan çıkıp evine doğru yola koyuldu. Ancak her zaman tercih ettiği yol yerine kestirmeden gitmek istedi. Mimar Sinan Mahallesi, Altın Caddesi'ndeki boş arazide geçerken 10 tane sokak köpeği saldırdı. Köpeklerin parçaladığı Koca, ağır yaralandı. Amcası Ali Osman Koca "Yeğenimin yüzü hariç her yerini parçalamışlar" ifadelerini kullandı.

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