Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor

Hükümet, döviz kuru artışı ve enflasyondan etkilenen sektörlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir adım daha atıyor. Kamu projelerinde çalışan müteahhitlerin kullandıkları malzemelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanabilmesi için, fiyat farkı ödenmesi düzenlemesi yapılacak.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin temsilcileri bir süredir hem ilgili bakanlarla hem de TBMM'deki siyasi parti temsilcileri ile görüşerek inşaat işlerinde yaşanan maliyet artışlarını gündeme getiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileri ile yaptığı toplantıda da aynı konu gündeme getirilmişti. Yapılan toplantılarda, ilgili bakanlara ve AK Parti temsilcilerine "Kamuya iş yapan müteahhitlerin, imza attıkları tarihteki demir ve çimento fiyatları ile bugünkü demir ve çimento fiyatları arasında büyük bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Sözleşme imzalandığı tarihte demir fiyatı 3 bin lira iken kamu ile sözleşme imzalamış olan bir müteahhit için bugün demirin maliyeti 12 bin liraya dayandı" görüşü iletildi.

YILBAŞINDAN SONRA ÇIKACAK

2008'de yaşanan küresel kriz sırasında da artan maliyetler sebebiyle kamu projelerini üstlenen müteahhitler için fiyat farkı kararnamesi çıkarılmıştı. Müteahhitlerin taleplerini dikkate alan hükümet, yeni bir fiyat farkı kararnamesi için düğmeye bastı. Yılbaşından sonra Meclis'e getirilmesi beklenen yeni torba teklifte fiyat farkı kararnamesine ilişkin düzenlemenin de bulunmasına karar verildi. Çıkarılacak kararname ile kamuya iş yapan müteahhitlere, fiyat farkı ödenmesi ve belli şartlarda işi tasfiye etme hakkı getirilmesi amaçlanıyor.

Çelik, çimento, demir, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan öngörülmeyen yüksek artışlardan kaynaklı fiyat farkının müteahhitlere ödenmesi hedefleniyor. Fiyat farkı ödenmesine rağmen işlerini devam ettiremeyecek durumda olanlara, işi tasfiye etme hakkı verilmesi de bekleniyor.

Yücel KAYAOĞLU