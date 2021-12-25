Konutta talep patlaması yaşanıyor

1 MİLYAR TL YATIRIM

Yeni yılda sektörde 55. yılını kutlamaya hazırlanan Aşçıoğlu, 'Selenium' markasını İstanbul Zeytinburnu'na taşıyor. Selenium Park projesinin detaylarını bir basın toplantısı ile paylaşan İrfan Aşçıoğlu, Ataköy'de yaklaşık 1.100 bağımsız bölümün tesliminin ardından şimdi de Zeytinburnu Kazlıçeşme'de yeni projeye başladıklarını söyledi. 1 milyar lira yatırım değerine sahip 'Selenium Park' projesine de yoğun ilgi olduğunu belirten Aşçıoğlu, "Bir taraftan Tarihi Yarımada'ya komşu, diğer taraftan denize birkaç dakika mesafesi var ve sessiz sakin bir konumda. Projeyi duyan eski müşterilerimiz kendileri ve söyledikleri arkadaşları derken ön satış döneminde yüzde 50 satış oranına ulaştık. Toplamda 195 bağımsız bölüm var. Yatay mimari bir proje olarak dikkat çekiyor. Yerli alıcı odaklı bir satış stratejimiz var. Metrekare fiyatları 30 bin liradan başlıyor. Teslim tarihi için ise Ağustos 2023'ü öngörüyoruz" dedi.

TALEBE GÖRE ÜRETİYOR

Projeyi tüketicinin yeni dönem ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirdiklerini anlatan İrfan Aşçıoğlu, "Balkonsuz, terassız, bahçesiz daire yok. Ticari alanların ve 1+1 daire tipinin de bulunmadığı Selenium Park, ulaşım açısından da pek çok seçeneğe yakın konumda bulunuyor" diye konuştu. Projede 112 metrekareden 352 metrekareye kadar farklı büyüklüklerdeki daireler ile 63 metrekare ile 182 metrekare arasında değişen alanlarla teras ve bahçe seçenekleri bulunuyor. 2022'de yeni proje hazırlıkları olduğunu ifade eden İrfan Aşçıoğlu, İzmir'de Urla ile Çeşme, Bodrum'da ise Yalıkavak, Göltürkbükü ve Gümüşlük'te görüşmeleri olduğunu belirtti.

TECRÜBELİ MÜTEAHHİTE İHTİYAÇ VAR

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, "Bizler her zaman ülkemiz için yatırım yapıyoruz, dolayısıyla pek çok durumun stabil gitmesi lazım ki önümüzü görelim. Bizim gibi bu sektörde üretim yapan, çok uzun yıllar tecrübesi bulunan firmalara böyle bir dönemde destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim gerçek işimiz bu. Asıl işi gayrimenkul olmayan firmalar yerine deneyimi olan firmaların ülkemize çok iyi yatırımlar katacağından şüphemiz yok" dedi

SEDA TABAK