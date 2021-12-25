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MÜSİAD 'Haydi Türkiye' diyerek çağrı yaptı... Fiyat % 20 düştü

Kurdaki tarihi gerilemenin ardından MÜSİAD'ın üyelerine yaptığı 'indirim yapın' çağrısı karşılık buldu. Başkan Asmalı, "Büyük bir destek var. Üyelerimiz ilk etapta % 20 civarında indirim yaptı. Bu artacak" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Aralık 2021 07:20
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MÜSİAD 'Haydi Türkiye' diyerek çağrı yaptı... Fiyat % 20 düştü

Hükümetin döviz kurunda bir süredir yaşanan anormal dalgalanmayı kur korumalı mevduat hamlesiyle bitirmesi iş dünyasında moralleri yükseltti. Türk Lirası'na birkaç gün içinde tarihinin en büyük değeri kazandıran hamleyle eli güçlenen iş dünyası, fiyat indirimi için kolları sıvadı. İlk adım "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi. Hükümetin kurları düşürererek iş dünyasına güven verdiğini, şimdi enflasyonu düşürmek için topyekün bir seferberlik başlatmak gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "12 bin üyemize, hatta tüm iş dünyasına sesleniyorum. Bu ülkenin iyiliklerini güzelliklerini paylaştığımız gibi, kazancımızı da hakça paylaşmamız gerekiyor. Vatandaşların alım gücünün artmasına katkıda bulunmamız gerekiyor" dedi.

YURTDIŞINDAN BİLE DESTEK VAR

60 binden fazla işletmeyi temsil eden MÜSİAD'ın iş dünyasına yaptığı indirim çağrısı çok kısa süre içinde karşılık buldu. Kampanyaya tüm Türkiye'den destek yağdığını söyleyen Asmalı, birçok üyelerinden indirim açıklaması geldiğini kaydetti. Asmalı, şunları kaydetti: "Kurlar yüzde 35 seviyelerinde geri geldi. Birçok sektörden üyemiz ilk etapta yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda indirime gitti. Bu katılımın önümüzdeki hafta başından itibaren artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz." Yurtdışından 71 ülkede 88 noktada temsilciliklerinin bulunduğunu söyleyen Asmalı, "Buradaki üyelerimiz de 'biz ne yapabiliriz' diye soruyor. 'Gerekirse elimizdeki dövizi getirip ülkemizde bozdurup sürece katkı sunmak istiyoruz' diyorlar" dedi.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYECEK

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Çağrımızın hızlı bir şekilde karşılık bulmasından dolayı gururluyuz. Üyelerimiz kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır" dedi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Son ekonomik gelişmeler doğrultusunda iş dünyamızı halkımızın alım gücü lehine ürün fiyatlarında indirime davet ediyoruz. Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vaktidir" diye konuştu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışı önemli bulduklarını ifade eden Asmalı, bu kazancın enflasyon karşısında erimemesi çağrısında bulundu. Asmalı, şunları kaydetti: "Vatandaşımız markete girdiğinde temel ihtiyaçlarını rahatlıkla almalı. Dar gelirlileri düşünmek zorundayız. Vatandaş marketten boynu bükün çıkmamalı."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Önümüzdeki hafta indirime destek veren sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceklerini söyleyen Asmalı, "Milletimizin refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eekonomimiz gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden büyüyen ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz" dedi.

DESTEK VEREN ÜYELER DUYURULACAK

MÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan çağrıda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.

FERİDE CEM

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